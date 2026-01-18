En la tarde de este sábado 17 de enero, se registró un homicidio con arma de fuego en el barrio Evaristo Sourdís, de la localidad Suroccidente de Barranquilla. Las autoridades investigan los móviles de este hecho.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía Metropolitana (Mebar), los hechos ocurrieron a las 2:40 p. m. en la calle 85 con carrera 9M, del barrio en mención, cuando unos individuos atacaron al hoy occiso.

“Según información suministrada por la zona de atención, la víctima se encontraba al interior de su vivienda cuando es abordado por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta. Sin mediar palabra, uno de los agresores ingresa hasta el patio, acciona un arma de fuego y le ocasiona la herida, para posteriormente huir con rumbo desconocido”, comunicó la institución policial.

La víctima fue identificada por las autoridades como Robinson José Báez, de 28 años y de nacionalidad venezolana.

Más detalles del caso

El joven sufrió un impacto por arma de fuego a la altura de la cabeza, lo que le produjo la muerte en el lugar de los hechos por la gravedad de la lesión.

Hasta el lugar llegaron patrullas de la Policía Metropolitana de Barranquilla, con el propósito de emprender las investigaciones del caso y esclarecer los móviles de este nuevo hecho de sangre en la capital del Atlántico.