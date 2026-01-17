Un incendio estructural se registró en la tarde de este viernes 17 de enero en un local comercial ubicado en la carrera 43 con calle 50, en pleno centro de Barranquilla, lo que generó momentos de tensión entre comerciantes, transeúntes y residentes del sector.

De acuerdo con testigos, las llamas comenzaron a propagarse rápidamente al interior del establecimiento, lo que obligó a varios ciudadanos a actuar de inmediato utilizando extintores y baldes con agua para evitar que el fuego se extendiera a otros locales contiguos, mientras se daba aviso a las autoridades.

Minutos después, unidades del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla llegaron al lugar para controlar la emergencia y realizar labores de enfriamiento y verificación, con el fin de descartar riesgos adicionales.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas, aunque se evalúan posibles daños materiales. Las autoridades investigan las causas del incendio, que por ahora son materia de verificación.