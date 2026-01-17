Una tragedia sacudió al municipio de Soledad la noche del pasado viernes 16 de enero, cuando Andrea Paola Padilla Pertuz, de 15 años, murió tras un accidente de tránsito.

La adolescente se movilizaba en una motocicleta de placas GUH-55F cuando, según información preliminar suministrada por las autoridades, omitió una señal de pare en la esquina de la calle 68B con transversal 1 Sur,cerca del Hospital Materno Infantil La Central y fue arroyada por un bus de placa WGB-982 que circulaba en contravía.

El impacto fue tan fuerte que Andrea, pese a ser trasladada de inmediato a un centro asistencial, llegó sin signos vitales. El joven que la acompañaba resultó gravemente herido y permanece bajo observación médica.

Al lugar acudieron unidades de tránsito y organismos de socorro, quienes aseguraron la zona, realizaron el levantamiento de los vehículos y coordinaron el traslado de las víctimas.

Testigos y familiares se encuentran consternados por el accidente, mientras las autoridades adelantan las investigaciones para determinar con exactitud la dinámica del choque y las responsabilidades.

Los familiares de Andrea, Shirley Paola Pertuz Oviedo y Andrés Padilla, expresaron su dolor y hacen un llamado a la comunidad a extremar precauciones al manejar motocicletas, especialmente los jóvenes, para evitar que tragedias como esta se repitan.