El pasado lunes el barrio Villa Sol, de Soledad, se estremeció con el asesinato de Pablo José Almanza Cañate cuando al parecer era víctima de un atraco por parte de un delincuente que desenfundó su arma. De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), el adulto mayor era un reconocido líder social de la zona.

Lea también: Compulsa de copias a juez de Ejecución de Penas que ordenó libertad condicional a Emilio Tapia

Almanza Cañate, de 72 años, que fue sorprendido por criminales a eso de las 6:40 p. m. del lunes 15 de diciembre, en momentos en que permanecía en la terraza de su vivienda localizada en la diagonal 56A con carrera 1. Testigos manifestaron a las autoridades que el hombre estaba sentado en una silla, viendo pasar al vecindario, cuando se le acercó un individuo a pie que desenfundó de la pretina de su pantalón un arma de fuego, para impactar en la cabeza a la víctima en repetidas ocasiones.

Según datos de Indepaz, la hoy víctima fatal era además un dignatario de la Junta de Acción Comunal (JAC) e integrante del equipo coordinador de conciliadores del barrio Villa Sol, en el municipio de Soledad.

La muerte de Pablo José se configura como el asesinato número 184 de líderes sociales en Colombia en lo que va corrido de 2025.

Lea también: Asesinan a joven en el barrio Rebolo: habría sido parte de ‘Los Pepes’ y amenazado por ‘Los Costeños’

La ONG advierte que la Defensoría del Pueblo ha emitido la alerta temprana AT 013/25, que incluye a Soledad con un llamado a la acción prioritaria, señalando que la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados representa un permanente riesgo de violación a los derechos de la población.

“Esta advertencia se suma a la AT 022/23 advirtiendo que en Soledad operan diversas estructuras criminales que incrementan el riesgo para la población, mediante control territorial, extorsiones, microtráfico y amenazas, en medio de un aumento de la violencia urbana y de disputas entre grupos armados por economías ilegales”, alertaron.

“La imposición de normas y otras formas de control social por parte de los grupos armados significan un permanente riesgos de violación a los derechos de la población grupos que actúan en la zona” entre los que se encuentran el Clan del Golfo, ‘Los Pepes’, Nuevos Rastrojos, ‘Los Costeños’, Bloque Central Renacer, ‘Los Papalopez’, ‘Los Vega’ y otras bandas de carácter local.

Lea también: “Danna dijo que estaba bien y que cuando estuviera ubicada nos avisaba”: madre de la estudiante de Uninorte hallada en España

Hay que señalar que este es el tercer homicidio a bala que se registra en Soledad en menos de ocho días. Recordemos que en la noche del pasado jueves 11 de diciembre y la tarde del pasado domingo, criminales en moto asesinaron a tiros a dos hombres, uno de estos un pensionado de la Policía, en el barrio Villa Adela.

En los dos casos se investiga la hipótesis de enfrentamientos entre miembros de ‘Los Costeños’ que tratan de quedarse con las rentas criminales del sector, en especial la venta de droga.