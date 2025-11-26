Unas 41 personas -27 menores de edad y 14 adultos- resultaron afectados este miércoles luego de inhalar una sustancia química conocida como cloruro de metileno en el barrio Barlovento, localidad Norte-Centro Histórico de la ciudad.

“Siendo la 1:00 de la tarde en la carrera 50 con calle 09, barrio Barlovento ingresa un motivo de Policía relacionado con la presencia de un agente químico arrojado a orillas del caño La Ahuyama, sector El Cabrito”, informó la Policía.

En labores de vecindario de la institución, un hombre manifestó que se encontraba realizando trabajos de soldadura en un planchón ubicado a orillas del río cuando, al contacto con agua, se produjo una chispa seguida de un olor fuerte y concentrado del agente químico, lo que provocó afectación.

Dicho químico, presuntamente cloruro de metileno, generó afectaciones respiratorias e intoxicación en varios ciudadanos del sector, según dijeron.

Una vez se recibieron las alarmas, 24 personas (14 niños y 10 adultos) fueron atendidas en la Clínica Centro, mientras que al Nuevo Hospital de Barranquilla fueron trasladadas 17 personas (13 menores de edad y 4 adultos) para ser valorados, informó la Alcaldía de Barranquilla.

Un menor de 2 años, atendido inicialmente en el Nuevo Hospital de Barranquilla, tuvo que ser remitido a la UCI del Camino Adelita de Char.

“Luego de unas evaluaciones médicas en las próximas horas, las personas afectadas que se encuentran recuperadas serán dadas de alta de las instituciones de salud donde permanecen bajo observación médica”, explicó el Distrito.

“El médico en turno informa que tanto los menores como los adultos se encuentran estables”, precisaron las autoridades policiales, al tiempo que manifestaron que unidades del Cuerpo de Bomberos se desplazaron hasta el lugar para atender la situación.

¿Qué es el cloruro de metileno?

Según la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR, por sus siglas en inglés), agencia de salud pública federal que forma parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU., el cloruro de metileno es un líquido incoloro de olor levemente dulce que no se evapora ni se enciende fácilmente.

“Es ampliamente usado como solvente industrial y para remover pintura. Se puede encontrar en algunos aerosoles y en plaguicidas y se usa en la manufactura de cinta fotográfica (...) no parece existir naturalmente en el ambiente”, reseñan en su sitio web.

Destacan, además, que el cloruro de metileno puede entrar al cuerpo cuando se respira aire contaminado con vapores de esta sustancia. “La inhalación de esta sustancia es la manera más probable de exposición (...) Cuando usted inhala cloruro de metileno, más de 70 % de esta sustancia entra a la corriente sanguínea y se distribuye rápidamente a través del cuerpo”.

La mayor parte va al hígado, los riñones, el cerebro, los pulmones y el tejido graso, según explican.

Este líquido puede encontrarse en algunas pinturas en aerosol, en productos para limpiar automóviles y en otros productos de uso doméstico.