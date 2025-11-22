Siendo las 12:30 de la madrugada de este sábado 22 de noviembre, los médicos de turno de la Clínica La Victoria informaron sobre el deceso de Julio Cesar López Jusayu, de 25 años, quien había sido blanco de un ataque a bala durante la noche del pasado jueves.

Estos hechos ocurrieron a eso de las 8:40 p. m., cuando López Jusayu se encontraba en la parte externa de una tienda ubicada calle 45C con carrera 10, misma en la que trabajaba como domiciliario.

En ese momento, según los testigos, dos sujetos en moto llegaron hasta el sitio y dispararon contra el joven, para posteriormente darse a la fuga.

Entretanto, el joven fue auxiliado por los vecinos de la zona, quienes lo trasladaron hasta el centro médico antes mencionado.

Pese a que en un principio los residentes de la zona manifestaron que el ataque se habría perpetrado en un supuesto intento de hurto, EL HERALDO conoció en su momento que investigadores del Grupo Gaula de la Policía Metropolitana de Barranquilla llegaron hasta el negocio para tratar de iniciar pesquisas encaminadas a un posible caso de extorsión, basado en información obtenida en el lugar.

Aquella investigación permitió conocer que, desde hacía aproximadamente un año, el establecimiento había recibido un panfleto extorsivo por parte de un grupo criminal.

Las autoridades informaron que el hoy occiso no registraba anotaciones judiciales en el SPOA. Asimismo, adelantan una investigación para dar con el paradero de los agresores y con ello lograr su captura.