La Policía Metropolitana de Barranquilla capturó a siete personas señaladas del delito de hurto calificado y agravado, en un operativo realizado por uniformados del servicio de policía orientado a las personas.

Los hechos se registraron en la carrera 82 con calle 74, en el norte de la ciudad, luego de que la comunidad alertara a los uniformados sobre la presencia de varios individuos que, al parecer, estaban sustrayendo cables pertenecientes a un centro de convenciones del sector.

Según las autoridades, los capturados vestían uniformes similares a los de la empresa de energía de la ciudad, pese a que no hacían parte de dicha entidad.

Se presume que alcanzaron a extraer cerca de 300 metros de cable, avaluados en $30 millones de pesos.

Los siete detenidos, así como los elementos recuperados, fueron dejados a disposición de la autoridad competente para su judicialización.

La Policía Metropolitana de Barranquilla reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana e invita a la comunidad a denunciar oportunamente cualquier hecho delictivo a través de la línea de emergencia 123 y los números de los cuadrantes.