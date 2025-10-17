El pasado 6 de octubre se convirtió en el día más doloroso para la familia De Arco. Esa noche, Kelly Jhoana fue vilmente asesinada, aparentemente por Eduar Alfonso Castro Daza, alias el ‘El Negro’ o ‘Máquina’, su expareja sentimental.

Familiares y amigos detallaron que el señalado cometió el feminicidio luego de que Kelly Jhoana le manifestara que no quería seguir con la relación. Por esto todo apunta a que el responsable sería Eduar Alfonso Castro Daza, quien, de acuerdo con testimonios, la asesinó a sangre fría de varios impactos de bala en su vivienda en Metrocentro, Ciudadela 20 de Julio, en Barranquilla.

Conjunto de Metrocentro donde ocurrió el feminicidio.

Ante esto, ayer jueves 16 de octubre, se cumplió la diligencia de solicitud de medida de aseguramiento contra el individuo. En la audiencia, el fiscal séptimo de la Seccional Atlántico de Fiscalía, encargado de la investigación, presentó sus argumentos ante el juez 18 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, Josías Mojica, para ordenar la reclusión en un centro carcelario de Castro Daza, solicitud que fue avalada por el despacho.

Las frases más desgarradoras que se conocieron durante la audiencia

En medio de la diligencia, el fiscal que lleva el caso compartió duros y desgarradores relatos de una amiga y hermana de la víctima. En estos se detallaron cómo ocurrió el crimen y cuál fue la responsabilidad de Eduar Alfonso Castro Daza, alias el ‘El Negro‘.

Estas fueron algunas frases de los relatos que expuso el representante del ente acusador:

"La cogió por el cuello, le disparó tres veces y, al verla en el piso, la remató con dos tiros“. “Yo estaba al lado de Kelly, a 50 centímetros. No sé cómo no me traspasó un tiro. Él sabe que yo lo vi matar a Kelly”. “El Negro se va tranquilo caminando y yo corro hasta donde está Carlos (Carlos De Arco), el papá de Kelly, y le digo: Carlos, mataron a tu hija… El Negro le apunta (al papá) y se va“. “‘El Negro’ era muy violento. Siempre la maltrataba de palabras (a Kelly), no le dejaba moretones, pero sí le empujaba y le pegaba”. “Soy testigo que ella lo dejó, pero El Negro le insistía mucho y no la dejaba en paz, yo hasta le decía (al Negro) que si ya mi hermana no quería nada con él para que seguía insistiendo y decía: si no era de él, no era de nadie…”

En su momento, Wendy De Arco, hermana de la víctima, relató cómo fueron los escalofriantes pocos minutos que le bastaron al señalado feminicida para acabar con la vida de su expareja en su apartamento.

Imagen del conjunto residencial Metro Centro y de Kelly Jhoana De Arcos Hurtado, asesinada este lunes 6 de octubre.

“Fue en el apartamento de ella. Él la maltrató, él se metió atrevidamente a la casa de ella y entró, y le dañó las cosas, y le pegó”, agregó Wendy en conversación con EL HERALDO.

Lo más inquietante de todo es que De Arco Hurtado venía siendo víctima de violencia por parte de ‘El Negro’, su familia relata que su crimen solo fue la cúspide de una seguidilla de episodios violentos que llevaron a la hoy fallecida a acudir a la justicia para que se tomaran los correctivos para proteger su vida.

“Ella colocó la denuncia y estaba esperando respuesta de la denuncia. Y no”, dice su hermana que esa fue la respuesta que recibió: nada se resolvió en los estrados judiciales a los que le pedía amparo para detener la espiral de hostigamientos de los que era blanco.

Wendy indica que la respuesta fue confusa que “como fue virtual” no hubo más nada y lo único claro que tienen es que su denuncia solo engrosó los atestados juzgados.

Y es que según dice la hermana de la víctima, Kelly Jhoana le quería poner punto final a los golpes y a los malos tratos de la que fuera su pareja que con el tiempo se iban acrecentando: “La estrujaba, él primero empezaba como con vainas verbales, después ya le estrujaba y después pasó lo que pasó”.