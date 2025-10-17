Oficiales adscritos a la Unidad Básica de Investigación Criminal de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, materializan la captura por orden judicial de una persona de 22 años de edad, por el delito de violencia intrafamiliar.

El procedimiento de captura se realizó en la calle 29B con carrera 22, en vía pública del municipio, donde los uniformados materializan la orden de captura a Juan Alfaro Martínez, de 22 años de edad, la cual fue emanada por el Juzgado segundo Promiscuo Municipal mixto de Sabanalarga con funciones de control de garantías.

Misma que logró establecer que para el año 2022, la pareja sentimental, una adolescente de 17 años de edad, habría sido víctima de maltrato físico por el victimario, cuando la víctima se encontraba en estado de gestación poniendo en riesgo su embarazo.

Asimismo, en el vigente año, la mujer habría sido víctima nuevamente, siendo agredida físicamente por este sujeto con un arma blanca tipo cuchillo cuando se encontraban en su residencia.

El coronel John Harvey Peña Riveros, comandante de departamento de Policía Atlántico manifestó que lo que va corrido en la vigencia 2025, la Policía Nacional ha capturado 75 personas en flagrancia y 18 por orden judicial, de igual forma se han presentado 641 denuncias por el delito de Violencia intrafamiliar en el Atlántico, siendo los municipios de Sabanalarga, Baranoa, Repelón y Sabanagrande los municipios que más denuncian presentan por este delito.

La Policía Nacional continuará ejecutando planes operativos y preventivos que garanticen la seguridad e integridad de las mujeres en el departamento.

Recordarles a las comunidades que el departamento de Policía Atlántico cuenta con “La Patrulla Púrpura”, en cada uno de los municipios, con el fin de fortalecer la ruta de atención y generar una respuesta inmediata frente a casos en los que mujeres resulten víctimas de agresiones o violencia de genero.

Cortesía Alcaldía de Barranquilla. Agentes de la Policía que integran la Patrulla Púrpura.

La Policía Nacional en el Atlántico hace un llamado a la ciudadanía en general, para que en una sola voz digamos “NO” a la violencia intrafamiliar, por lo que pone a disposición, la línea de orientación a mujeres 155 y la línea de emergencia 123 de la Policía Nacional, las cuales se encuentran habilitadas las 24 horas del día para recibir cualquier tipo de denuncia.