La Policía Nacional, en coordinación con el GAULA Militar, logró la desarticulación de una estructura criminal dedicada a la extorsión y al tráfico de armas y estupefacientes, mediante la ejecución de diligencias de allanamiento y registro en los barrios Bello Horizonte y Salamanca del municipio de Soledad.

Durante el operativo fueron capturados tres individuos en flagrancia, conocidos con los alias de ‘Carlos’, ‘Jaz’ y ‘Negro’, quienes presentan anotaciones por los delitos de tráfico y fabricación de estupefacientes, así como por porte y fabricación de armas de fuego.

El operativo policial permitió la incautación de un arma de fuego tipo pistola con un cartucho, un arma traumática tipo revólver modificada, cuatro cartuchos calibre 38 milímetros, tres panfletos extorsivos, quinientos gramos de marihuana y prendas de vestir utilizadas durante la comisión de las extorsiones, las cuales fueron evidenciadas en registros fílmicos.

Las investigaciones evidencian que los capturados harían parte del Grupo Delincuencial Organizado ‘Los Costeños’, responsables de entregar panfletos extorsivos, recolectar dineros producto de la extorsión y ejecutar ataques a establecimientos comerciales.

Entre sus actividades se identificaron varios eventos recientes, entre ellos la quema de fachadas y la entrega de panfletos en los barrios Villa Muvdi, Villa Katanga y Salamanca.

Estas acciones delictivas venían afectando la seguridad y tranquilidad de los habitantes de los barrios Bello Horizonte y Salamanca, así como de comerciantes del municipio de Soledad, quienes eran objeto de exigencias económicas ilegales y ataques incendiarios.

“Con este resultado reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad ciudadana, debilitando estructuras dedicadas a la extorsión y al tráfico de estupefacientes que pretendían generar miedo en la comunidad”, manifestó el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza.

La Policía Metropolitana de Barranquilla continuará desarrollando operativos articulados con las Fuerzas Militares para contrarrestar los delitos que afectan la convivencia y la seguridad. Se invita a la comunidad a denunciar cualquier actividad sospechosa o delictiva a través de la Línea Contra el Crimen 3178965523 o la línea de emergencias 123.