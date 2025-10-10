Un hombre identificado como Yan Monsalvo habría muerto la tarde de este jueves tras recibir un disparo accidental dentro del conjunto residencial Múkura, ubicado en el sector de Caribe Verde, al suroccidente de Barranquilla.

Le puede interesar: Mesa de trabajo sobre paz entre ‘Pepes’ y ‘Costeños’ plantea que Digno y Castor sean trasladados al Atlántico

De acuerdo con versiones iniciales, Monsalvo se encontraba manipulando un arma de fuego cuando esta se accionó de manera involuntaria, provocándole una grave herida en la cabeza.

Vecinos del conjunto acudieron de inmediato a auxiliarlo y lo trasladaron a la Clínica Paso El Pueblito, donde ingresó en estado crítico.

Vea aquí: Primera mesa de trabajo sobre paz entre ‘Pepes‘ y ‘Costeños’ cierra con socialización del pacto con alcaldes del área metropolitana

Pese a los esfuerzos médicos, trascendió que el hombre falleció minutos más tarde a causa de la lesión. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, las autoridades no han confirmado oficialmente su deceso.

Autoridades investigan el presunto disparo accidental

Al lugar acudieron unidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, que realizaron las diligencias de inspección y recolección de pruebas.

La principal hipótesis apunta a un disparo accidental, aunque no se descarta que durante la manipulación del arma hayan ocurrido errores humanos o actos de negligencia.

Lea también: Hieren a bala a conductor de InDrive en medio de intento de robo en Puerto Colombia

El cuerpo investigador revisa además si el arma estaba legalmente registrada y bajo qué circunstancias se encontraba en la vivienda. Los resultados de los análisis balísticos y las declaraciones de los testigos serán determinantes para esclarecer lo sucedido.

El conjunto Múkura hace parte del complejo habitacional Caribe Verde, una zona que en los últimos años se ha caracterizado por su crecimiento urbano y su ambiente familiar.

Le sugerimos: Capturan en Ponedera a un hombre con Circular Azul de Interpol

Por eso, el incidente generó consternación entre los residentes, quienes reportaron un fuerte estruendo en horas de la tarde y observaron el movimiento de patrullas y ambulancias dentro del conjunto.

Algunos vecinos aseguraron que Monsalvo era conocido en el sector y que el hecho causó profundo impacto entre quienes lo frecuentaban.

En otras noticias: Suegro atacó a machete a su propio yerno en medio de riña familiar en Villanueva

Las autoridades mantienen bajo reserva los detalles del caso mientras avanza la investigación. Se espera que en las próximas horas la Policía Metropolitana entregue un informe oficial.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) continúa recolectando elementos materiales probatorios para determinar si se trató efectivamente de un accidente con arma de fuego o si existió alguna responsabilidad penal.