El reloj marcaba las 10:00 de la noche de este lunes 6 de octubre cuando un conductor afiliado a la plataforma de InDrive fue víctima de un atraco en el municipio de Puerto Colombia.

Se trata de un Joven de 26 años, identificado como Óscar Antonio Plata Rueda, quien, mientras trabajaba conduciendo su vehículo recibió una solicitud de servicio a través de la aplicación en la carrera 10, frente al supermercado Sao Macarena, vía La Cordialidad.

Al llegar al punto de recogida, tres mujeres abordaron la camioneta Renault Duster y le pidieron trasladarse hacia las playas de Puerto Colombia.

Cuando el conductor llegó al sitio de destino, a la altura de la Ventana de los Sueños, conocido también como el faro de Puerto Colombia, las pasajeras descendieron de la camioneta.

En ese momento, Plata Rueda fue interceptado por tres delincuentes que esgrimieron un arma de fuego, lo intimidaron y le exigieron el vehículo junto a todas sus pertenencias.

En medio del forcejeo con los bandidos, Oscar recibió un disparo en el cuello por parte de uno de los agresores. La víctima fue trasladada de inmediato al centro asistencial más cercano, donde recibe atención médica.

Unos oficiales que se encontraban patrullando por la zona se percataron de la situación y lograron capturar a dos de los tres delincuentes cuando intentaban darse a la fuga luego de haber cometer el delito.

Uno de los detenidos responde al nombre de Fabián Alexander Sarmiento Durán, de 18 años, quien presenta dos anotaciones por parte ilegal de armas y una por hurto; mientras que el otro aprehendido es un menor de edad de 17 años, quien presenta una anotación judicial por hurto en mayo del 2023.

Ambos jóvenes son residentes del barrio El Bosque, en el Suroccidente de Barranquilla, siendo judicializados por los delitos de lesiones personales y hurto agravado calificado.

La policía nacional, continúa las investigaciones para dar con el paradero del tercer implicado, quien logró escapar.