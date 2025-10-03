Se conocen nuevos detalles sobre el asesinato del mototaxista ultimado anoche en el barrio Las Malvinas, en el Suroccidente de Barranquilla.

Leer más: Conductor de InDrive ultimado a tiros en La Esmeralda era presunto integrante de ‘Los Costeños’: orden de asesinarlo habría salido de la misma banda

Se trata de Johan Steven Pimentel Escorcia, un joven de 21 años que fue baleado por un sujeto mientras esperaba por carreras en la calle 110 con 9G, sitio habitual que frecuentaba para ofrecer sus servicios a los habitantes del sector.

De acuerdo con el informe de la Policía, Pimentel había llegado al centro de acopio tras cumplir con una carrera que minutos antes había tomado.

En ese momento, entre sus compañeros y los demás transeúntes, permanecía agazapado su verdugo quien, al identificarlo, se acercó hasta el mototaxista y le propinó varios disparos, para posteriormente escapar en una moto que lo esperaba cerca del lugar.

Tras el ataque, la víctima falleció en el lugar de los hechos debido a un mortal disparo que presentaba a altura del tórax.

En medio de la balacera resultó herido un hombre que responde al nombre Luis Alfonso Martínez Castro, de 46 años, quien permanece estable en un centro médico.

La Policía Metropolitana de Barranquilla informó que el occiso registraba tres anotaciones judiciales por los delitos de hurto y porte ilegal de arma de fuego.

No obstante, EL HERALDO conoció por medio de una fuente judicial que, días atrás, exactamente hacía dos días previo al atentado, Pimentel había recibido amenazas de muerte por parte de alias Gabo, quien según Inteligencia, es un jefe de zona de ‘Los Pepes’.