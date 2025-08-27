En horas de la madrugada de este miércoles 27 de agosto un joven de 25 años fue violentamente acribillado por unos sicarios en el barrio Las Colonias, ubicado en el municipio de Soledad.

Leer más: Capturan en flagrancia a extorsionista de ‘Los Costeños’ cuando recibía un pago en Palmar de Varela

El hoy occiso respondía al nombre de José Junior González García.

De acuerdo con el testimonio de uno de los allegados de la víctima, este había salido de su residencia, ubicada en la calle 54 Nro. 15-21, a eso de las 1:50 a. m. para consumir estupefacientes.

Tres minutos después de que el joven había salido de su vivienda, sus allegados escucharon múltiples disparos, por lo que rápidamente salieron a verificar que había ocurrido, hallando a González tendido sobre el pavimento.

Inmediatamente sus familiares lo auxiliaron y lo trasladaron hasta el centro médico Agrupasalud. Desafortunadamente los médicos de turno informaron que el joven había ingresado sin signos vitales debido a la gravedad de sus heridas.

Lea también: Sicarios en moto balean a mototaxista en la puerta de su casa en Siete de Abril

Los especialistas revelaron que el joven de 25 años había recibido siete mortales disparos en múltiples partes de su cuerpo, principalmente en su cabeza y rostro.

De acuerdo con el informe suministrado por la Policía, por la zona donde ocurrieron los hechos funciona un punto de expendio de estupefacientes, administrado por un sujeto conocido con el alias de Samuelito.

Según el testimonio de varios vecinos del sector, la víctima habría sostenido diferentes inconvenientes con ‘Samuelito’, debido a que estaba siendo señalado por hurtos cometidos en el sector, situación por la cual este sujeto lo habría amenazado en reiteradas ocasiones.

EL HERALDO conoció que la víctima registraba cuatro anotaciones judiciales por los delitos de extorsión, hurto y porte ilegal de armas de fuego.