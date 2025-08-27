Durante la tarde de este martes 26 de agosto un joven fue asesinado a bala por cuatro sicarios cuando se encontraba en la parte de externa de su vivienda, ubicada en el barrio Siete de Abril, localidad Metropolitana de Barranquilla.

Leer más: El ‘asesino de la soga’ contó cómo fueron sus crímenes: mató a más 30 mototaxistas en la costa atlántica y otras regiones

La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Daniel José Soto García, de tan solo 24 años de edad, quien se desempeñaba como mototaxista.

De acuerdo con el informe suministrado por la Policía, Soto García se encontraba en las afueras de su casa, ubicada en la carrera 4 Sur Nro. 50D-40, a eso de las 2:00 p. m.

Sorpresivamente, cuatro desconocidos a bordo de dos motocicletas llegaron hasta su vivienda y, sin mediar palabra, uno de ellos esgrimió un arma de fuego y le propinó un mortal disparo a la altura de la cabeza al joven de 24 años, dejándolo tendido en el piso para luego huir junto con sus cómplices.

Según el testimonio de los familiares de la víctima, uno de los agresores fue identificado como Kevin alias El Morro.

Rápidamente los vecinos de la comunidad auxiliaron al hombre y lo trasladaron hasta la Clínica Los Almendros. Sin embargo, los médicos de turno informaron que el hombre había ingresado sin signos vitales.

Según Inteligencia, una de las principales hipótesis de este atentado es que se habría perpetrado por un tema de ajuste de cuentas. Asimismo EL HERALDO conoció que al hoy occiso le figuraba una anotación judicial hurto a menor cuantía en abril del año 2019.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación para lograr la captura de los agresores y esclarecer los móviles de este homicidio.