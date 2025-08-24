Un intento de hurto terminó en tragedia la tarde de este sábado en Galapa, cuando un hombre de 48 años fue atacado con un destornillador al resistirse a un asalto en la urbanización Villa Olímpica.

Los hechos ocurrieron hacia las 6:05 p. m. en la calle 7D con carrera 61. De acuerdo con información suministrada por la patrulla de vigilancia, la víctima, identificada como Jesús María Hernández Romero —un voluntario de la Defensa Civil Colombiana seccional Atlántico— acababa de retirar $40.000 de un cajero de Bancolombia ubicado sobre la vía Cordialidad, junto a la oficina del Tránsito Municipal y se dirigía con rumbo a la urbanización, cuando fue abordado por dos sujetos en una motocicleta negra.

Según relataron residentes de la zona, los hombres intentaron despojarlo del dinero. Sin embargo, Hernández se resistió y, en medio del forcejeo, recibió una herida en el tórax con un destornillador. Tras la agresión, los responsables emprendieron la huida.

El herido fue auxiliado por la comunidad y trasladado a la Clínica Imaedco, donde ingresó con signos vitales. Pese a los esfuerzos médicos, falleció minutos después debido a la gravedad de la lesión.

La Policía Metropolitana llegó al lugar de los hechos e inició labores de vecindario y la revisión de cámaras de seguridad para dar con los responsables.

El crimen generó consternación entre los habitantes de Villa Olímpica, quienes denunciaron la creciente inseguridad en Galapa y pidieron mayor presencia de las autoridades en la zona.