Uniformados de la Policía del Atlántico, en medio planes de vigilancia y control sobre las vías, lograron la captura de una persona sobre la trocha el Tamarindo, en jurisdicción del municipio de Sabanagrande, que transportaba en su motocicleta 30 kilos de marihuana.

La autoridad señaló que el individuo fue identificado como Ricardo Ávila Santos, de 27 años de edad.

Sobre la acción, la Policía detalló que los agentes observaron una actitud sospechosa en el sujeto, cuando trató de evadir un control vial y, aparentemente, intentó darse a la huida en el vehículo en el que se desplazaba.

'En la parte trasera de la motocicleta se le encontraron dos cajas de cartón que en su interior contenía 60 paquetes envueltos en cintas y bolsas transparentes, con un peso aproximado de 500 gramos cada paquete', detalló la institución armada.

La autoridad, a través de un comunicado, señaló que estas acciones de planes de control en las vías están encaminadas a los esfuerzos a fortalecer la seguridad ciudadana.