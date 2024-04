“Entregado a su familia”: así era Juan Coronado, asesinado en El Parque

“Me duele su último mensaje, porque analizándolo hoy parece que se estuviera despidiendo… Y lo primero que hice fue escribirle y decirle que lo quería mucho, y que siempre iba a estar ahí para él. Eso fue en la mañana tipo 7:40, y en la tarde me llaman para darme esa triste noticia, yo no la logro asimilar todavía”, contó Andrés, quien todavía no sale del asombro por la repentina muerte de su compañero: “Era mi llave, mi hermanito... Hoy me deja el corazón en pedazos”.

La noticia de la trágica muerte de Juan Carlos ha dejado a su círculo social devastado. Los detalles del caso, que inicialmente se relacionaron con un posible caso de sicariato o extorsión, aún están siendo investigados por las autoridades. No obstante, gracias a videos de cámaras de seguridad que capturaron el momento del ataque, existe la esperanza de que los responsables sean llevados ante la justicia.

Mientras tanto, aquellos que conocieron y amaron a Juan Coronado encuentran consuelo en los recuerdos compartidos y en el legado de amor y bondad que dejó atrás. En medio del dolor, la comunidad de El Parque se une para honrar su memoria y exigir justicia en su nombre.