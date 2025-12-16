Un nuevo hecho de sangre que se registró en la noche de este lunes 15 de diciembre en el barrio Villa Sol de Soledad dejó como saldo un adulto mayor muerto a bala.

Se trataba de Pablo José Almanza Cañate, de 72 años de edad, hombre que fue sorprendido por criminales a eso de las 6:40 p. m., en momentos en que permanecía en la terraza de su vivienda localizada en la diagonal 56A con carrera 1.

Testigos manifestaron a las autoridades que el hombre estaba sentado en una silla, viendo pasar al vecindario, cuando se le acercó un individuo a pie que desenfundó de la pretina de su pantalón un arma de fuego, para impactar en la cabeza a la víctima en repetidas ocasiones.

La muerte de Almanza Cañate fue instantánea y los vecinos miraron con extrañeza lo sucedido, pues algunas personas aseguraron que este, aparentemente, no tenía problemas o inconvenientes.

En el día de ayer, desde Medicina Legal, señalaron que todo habría ocurrido en medio de un caso de hurto de un teléfono celular, pero las autoridades comunicaron que esa hipótesis estaba en verificación.

Hay que señalar que este es el tercer homicidio a bala que se registra en Soledad en menos de ocho días. Recordemos que en la noche del pasado jueves 11 de diciembre y la tarde del pasado domingo, criminales en moto asesinaron a tiros a dos hombres, uno de estos un pensionado de la Policía, en el barrio Villa Adela.

En los dos casos se investiga la hipótesis de enfrentamientos entre miembros de los Costeños que tratan de quedarse con las rentas criminales del sector, en especial la venta de droga.