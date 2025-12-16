El Grupo de Investigación de Personas Desaparecidas del CTI de la Fiscalía Seccional Atlántico emitió una circular de búsqueda para dar con el paradero de Carlos Mario Peralta Velásquez, de 28 años, quien se encuentra desaparecido desde el pasado viernes 12 de diciembre.

De acuerdo con la información suministrada por el ente investigador, el joven salió de la vereda Todo Fierro, en el municipio de Juan de Acosta, zona costera del departamento del Atlántico, y desde entonces no se tiene conocimiento de su ubicación.

Como señales particulares, Peralta Velásquez presenta varios tatuajes: en el pectoral izquierdo tiene el nombre “Luis Mario”; en el pectoral derecho, un reloj de arena; en el abdomen, una flor; y en la pantorrilla derecha, un escudo del Junior de Barranquilla. Además, posee una cicatriz de aproximadamente cinco centímetros en la mano derecha.

Al momento de su desaparición vestía camiseta blanca de algodón, bermuda de drill color azul oscuro y tenis blancos de tela, talla 41.

En las últimas horas se reportó que su moto Yamaha Fazer 150, de colores blanco, gris y azul, fue encontrada en las últimas horas parqueada en un domicilio del barrio La Sierrita, sur de esta capital.

La circular de búsqueda fue emitida con el consentimiento de sus familiares, quienes solicitan a la comunidad que cualquier información que permita ubicarlo sea suministrada de manera inmediata a las autoridades competentes.

Si usted tiene información de su paradero, favor comunicarse al teléfono 605 322 5089 Extensión 50351 o al celular 3022727494.