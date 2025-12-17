Entre la brisa del río Magdalena y los murmullos emocionados, el Gran Malecón volvió a brillar. Un estallido de luz, activado por el alcalde Alejandro Char, encendió oficialmente la Navidad en Barranquilla en el Gran Malecón, un símbolo del renacer de la ciudad.

Entre los visitantes está Adriana Cárdenas, una bumanguesa que lleva dos décadas viviendo en Barranquilla y que habla de la ciudad como quien habla de su propia casa. Mientras señalaba la Luna del Río, recién iluminada, destacó lo hermosa que está la capital del Atlántico y lo orgullosa que está de vivir en ella.

“Barranquilla está espectacular. Yo he visto la evolución, el crecimiento, todo este desarrollo increíble. Conocí Puerto Mocho cuando tocaba empujar el tren… y ahora mire esto: un tren hermoso, el río, el mar, esta ciudad tan organizada. Es impresionante lo que se ha hecho”, dijo con una mezcla de nostalgia y orgullo.

Para Adriana, el Gran Malecón es hoy un lugar que pertenece a todos. Lo recorre con frecuencia y celebra cada nuevo detalle. “Las luminarias están geniales, todo muy bien iluminado, muy seguro. Venimos seguido a ver lo que han hecho: la estatua de Shakira, la de Sofía Vergara… y ahora esta luna maravillosa. Tenemos dos lunas en Barranquilla: la del cielo y la que nos hizo el alcalde Char”, añadió entre risas.

Adriana no escondía su emoción durante el recorrido. Acompañada de su familia, destacó cada detalle del alumbrado, y eso incluye el árbol tejido en croché denominado ‘Somos Barranquilla’, una obra creada por el Club de Tejedoras, con el apoyo de Barranquilla es Moda.

Además del árbol, los visitantes podrán disfrutar en el Gran Malecón de una exhibición de pesebres tejidos, elaborados por las tejedoras, quienes continúan transformando nuestra tradición navideña en arte hecho a mano.

A pocos metros, mientras las luces pintaban sus destellos en el río Magdalena, Ledis Olarte, del barrio Las Tres Ave Marías, observaba el juego de luces que mostraba la noria y que encantó a los visitantes.

“Muy bonito, todo hermoso. Me gustó mucho el camino y ese árbol tejido… qué belleza lo que hicieron las tejedoras”, contó Olarte, recordando con mucha nostalgia que desde hace semanas esperaban el encendido del alumbrado navideño.

Ledis también viene con frecuencia al Malecón; lo considera el mejor plan familiar y un escenario para celebrar. “Aquí hemos festejado cumpleaños, hacemos picnic, pasamos el rato. Es el sitio favorito de nosotros. Con esta brisa uno se refresca, y siempre lo decoran con algo. Somos privilegiados con el río y esta luna que hoy se presta para la Navidad”, dijo mientras su hija buscaba el mejor ángulo para una foto.

Otra familia que vivió con mucha emoción el recorrido del alumbrado navideño fue la de Martha López, que llegó procedente de Manizales para disfrutar estos días de fiesta con la familia que reside en Barranquilla.

“Cada vez que vengo veo a Barranquilla diferente, más bonita, con este malecón hermoso que siempre ofrece una experiencia nueva para compartir en familia”, expresó López después del encendido del alumbrado.

Esta trabajadora social destacó la labor y dedicación de las tejedoras que elaboraron el árbol de croché. “Esto es una belleza, imagino el trabajo y el tiempo que usaron para diseñar este árbol tan hermoso, ojalá que todos los visitantes valoren el esfuerzo de estas mujeres, porque aportan su grano de arena para que los que venimos a Barranquilla nos llevemos una excelente imagen de esta ciudad. No soy de aquí, pero me siento orgullosa de todo esto que tienen”, agregó.

Un regalo de luz para la ciudad

En días pasados el alcalde Alejandro Char recorrió el Gran Malecón, dándole la bienvenida oficial a la Navidad en Barranquilla. “La luz de la Navidad ilumina nuestro Gran Malecón: ya encendimos las luces. Le entregamos este regalo a Barranquilla para que lo disfruten en familia, frente a nuestro río Magdalena, con Shakira y la ‘Toty’ Vergara como testigos, y con la Luna del Río brillando como protagonista en el cielo. Que esta luz ilumine sus corazones y los llene de amor, paz y unión. Esto es para ustedes”, dijo el alcalde a través de su cuenta en la red social X.

Este 2025, la instalación navideña destaca por su diseño monumental: siete árboles de 14 metros de altura, imponentes, se convierten en el corazón del recorrido. Pero uno de los grandes protagonistas de la temporada es, sin duda, el árbol tejido “Somos Barranquilla”, una pieza única de siete metros de altura y cuatro de base, creada por 35 tejedoras que representan a las más de mil integrantes del Club de Tejedoras de la ciudad.

Compuesto por 350 grannys, cada cuadro tejido narra historias, memorias y sueños de las mujeres que día a día entrelazan cultura y comunidad.

A lo largo del recorrido también se encuentran pequeños árboles, túneles de luz, ángeles, bastones y paletas navideñas que acompañan el flujo constante de familias, jóvenes, turistas y curiosos que llegan para vivir la experiencia luminosa.

La Navidad vive en el Malecón

Con este despliegue de luz y creatividad, el Distrito reafirma su compromiso de ofrecer espacios seguros y acogedores para el encuentro ciudadano. El Gran Malecón, ya consolidado como uno de los lugares más queridos por los barranquilleros y más visitado, se convierte nuevamente en el epicentro de la Navidad: un escenario para caminar, celebrar, fotografiar, descansar, recordar, sentir orgullo y vivir la experiencia en familia.

Es así como, entre la luna del cielo y la Luna del Río, Barranquilla comenzó un diciembre que promete brillo, unión y una magia que solo puede nacer a orillas del río Magdalena.