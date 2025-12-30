Barranquilla se prepara para recibir el fin de año en uno de sus lugares más emblemáticos: el Gran Malecón, el parque lineal que, a lo largo de sus 5.5 kilómetros, se ha convertido en punto de encuentro para familias, deportistas, turistas y amantes de la buena gastronomía.

La invitación está abierta para que los barranquilleros y visitantes disfruten de este espacio único que conecta a la ciudad con el majestuoso río Magdalena y ofrece experiencias para todos los gustos.

Recorrer el Gran Malecón es dejarse llevar por una mezcla vibrante de recreación, deporte, cultura y sabores que retratan la esencia caribe de Barranquilla.

Desde el sector Puerta de Oro hasta el Jardín del Río, el paseo permite contemplar la imponente vista del río, respirar aire fresco y disfrutar de una oferta inigualable de planes al aire libre.

La caminata puede comenzar con un picnic en sus zonas verdes, continuar con una parada en alguno de sus mercados gastronómicos para probar comida típica o internacional, y terminar con un atardecer inolvidable, observando la caída del sol y ver la luna en todo su esplendor.

A lo largo de sus cuatro unidades funcionales, el Gran Malecón cuenta con espacios diseñados para vivir experiencias en familia o con amigos. Los amantes del deporte tienen canchas de fútbol, voleibol y fútbol playa, básquet y gimnasios biosaludables ideales para entrenar o jugar partidos informales en las tardes.

Los más pequeños encuentran parques infantiles con juegos sensoriales y materiales naturales, especialmente pensados para su desarrollo; además, áreas adaptadas para personas con discapacidad. Las familias con mascotas también tienen un lugar especial en el Parque de Mascotas, mientras que quienes disfrutan del recorrido sobre ruedas pueden usar la ciclobanda exclusiva que inicia en el Sector Gastronómico.

La agenda cultural, que desde 2017 suma más de 2000 activaciones y eventos, es otro de los grandes atractivos para este fin de año. Presentaciones de Talento Local, muestras artísticas y espectáculos gratuitos se toman espacios como el Escenario del Río, la terraza del Pabellón de Cristal y las zonas bajas de los sectores Gastronómico y Recreodeportiva, convirtiendo cada visita en una experiencia distinta.

Además, esculturas icónicas como las de Shakira, Sofía Vergara y las figuras de Rinrín Renacuajo enriquecen el recorrido con un toque de identidad, memoria y creatividad.

Entre los sitios que se han convertido en parada obligada están Caimán del Río, con sus 27 cocinas; Manglares del Río, A Bocas del Río, Jardín del Río, La Madriguera y otros puntos comerciales que reúnen lo mejor de la gastronomía local, nacional e internacional. El muelle del sector Puerta de Oro, desde donde salen embarcaciones para navegar por el río, es otro de los planes favoritos de turistas y residentes.

El Gran Malecón es, hoy, un escenario representativo de encuentro ciudadano y convivencia, un espacio abierto, seguro, incluyente y lleno de vida, donde todas las edades encuentran algo para disfrutar.

Teniendo en cuenta cada experiencia que ofrece este escenario público, en este fin de año, la invitación es clara: vivir la magia del cierre de 2025 en el Gran Malecón, el lugar donde Barranquilla se encuentra con su río y donde cada visita se convierte en un recuerdo único.

Desde su apertura en 2017, el Gran Malecón se ha convertido en un sitio donde cada año, sagradamente, las familias se reúnen a orilla del río Magdalena, para celebrar Navidad y despedir fin de año libre de pólvora, pero conectados con el ecosistema.

El horario de operación será el siguiente: 31 de diciembre, de 6:00 a.m. - 2:00 a.m., mientras que el 1 de enero de 2026 irá de 10:00 a.m. - 11:00 p.m.

La oferta gastronómica de Manglares del Río, la Madriguera del Río, A Bocas del Río, Jardín del Río y los puntos comerciales estará disponible para que compartas alrededor de los sabores que marcan esta época llena de tradición y amor.

Caimán del Río también estará listo para darle la bienvenida al 2026 desde el primer mercado gastronómico de la capital del Atlántico.

El 31 de diciembre, las puertas estarán abiertas desde las 10:00 a. m. hasta las 2:00 a. m. El 1 de enero, las cocinas que conforman el Caimán abrirán a partir de las 8:00 a. m. hasta las 12:00 a. m.

La recién inaugurada Luna del Río y el riobús ‘Karakalí’ funcionarán en su horario habitual durante la temporada de cierre de año, invitando a la ciudadanía a dejarse sorprender, celebrar y disfrutar del río. En ese sentido, puedes consultar la programación especial de esta temporada en @granmaleconbaq

Récord en Navidad

Durante los días 24 y 25 de diciembre, el Gran Malecón registró un récord de visitas con la llegada de más de 111.300 personas, consolidándose como uno de los principales puntos de encuentro para celebrar en familia y con amigos.

Esta cifra representa un aumento de 48,4 por ciento en el número de visitantes, teniendo en cuenta que en 2024 el lugar fue recorrido en esta misma fecha por unas 75 mil personas; es decir, que este año 36.300 personas más llegaron a este atractivo turístico de la ciudad.

La cifra también refleja el crecimiento sostenido de visitantes debido al impacto positivo de su oferta recreativa, cultural, deportiva y gastronómica, especialmente en fechas especiales como la Navidad.

A lo largo de estos ocho años, el Gran Malecón no ha dejado de crecer. Barranquilleros y turistas han sido testigos de su transformación constante, sumando espacios que invitan a redescubrirlo una y otra vez.

Ocho de cada diez visitantes encuestados manifiesta haber disfrutado de al menos un evento gratuito durante su estadía. Cada visita trae consigo una nueva actividad. Las más recientes incorporaciones permiten vivir la magia del Magdalena a través de planes familiares o salidas entre amigos. Y qué mejor manera de celebrar su aniversario que explorando estos nuevos espacios.

El Gran Malecón es un punto de encuentro preferido para la realización de carreras deportivas.

Zonas más importantes o atractivos top

A largo del Gran Malecón se destacan varios espacios que son parada o plan obligado al visitar este escenario de la ciudad:

Caimán del Río, mercado gastronómico con 27 cocinas

La Luna del Río

Estatua de Shakira

Escenario del Río, espacio teatrino para eventos

Estatua de Sofia Vergara

Las zonas gastronómicas: Manglares del Río, A Bocas del Río, Jardín del Río, La Madriguera y puntos comerciales

Parque de Mascotas

Parques Infantiles

Esculturas de Rinrín Renacuajo

Muelle, ubicado en el sector Puerta de Oro, con salidas de embarcaciones que realizan paseo por el río

Celebra con responsabilidad