Puerto Mocho, la playa urbana de Barranquilla, está lista para recibir a miles de turistas este fin de año. Este espacio turístico, que celebró su primer año de transformación el pasado 30 de noviembre, se ha consolidado como uno de los destinos turísticos más visitados y queridos por los barranquilleros y ciudadanos de otras latitudes.

Con más de 515.516 visitantes desde su apertura —a corte del 23 de noviembre—, este espacio se proyecta como el epicentro del turismo de fin de año en la ciudad.

La recuperación integral realizada por la Administración Distrital, liderada por el alcalde Alejandro Char, no solo devolvió al territorio un espacio natural privilegiado por su cercanía al río Magdalena y la ciénaga de Mallorquín, sino que además impulsó un modelo de desarrollo social, económico y ambiental que ha beneficiado a miles de familias.

Los espacios son amplios y se integran con la zona de playa para el disfrute de los visitantes.

Desde su apertura, Puerto Mocho registra cifras récord: el 63.5 % de los visitantes ha llegado a través del tren turístico que recorre el tajamar, mientras que el 36.5 % lo hace directamente por la playa.

El atractivo no solo seduce a los locales: uno de cada diez visitantes es extranjero, consolidando a Puerto Mocho como una ventana internacional de la biodiversidad y la cultura barranquillera.

Además, un 91.1% de los usuarios son nuevos visitantes, lo que ratifica el potencial de crecimiento y la capacidad del destino para atraer públicos diversos durante esta temporada vacacional.

Además, dentro de los beneficios que ofrece este sitio turístico está accesibilidad para las personas discapacitadas. Fiel a su vocación de inclusión, Puerto Mocho cuenta con carritos de golf gratuitos para facilitar el traslado de personas con necesidades particulares, así como con silla anfibia, permitiendo que visitantes con movilidad reducida disfruten plenamente de la experiencia.

Los visitantes disponen de puntos de información para organizar sus actividades.

Impacto económico y social

La apuesta por la recuperación de Puerto Mocho ha impulsado 1.130 empleos directos y dinamizado la economía de sectores tradicionales. Hoy son 1.869 las familias beneficiadas, entre ellas 530 pescadores y 63 matronas, quienes han aumentado sus ingresos y han encontrado oportunidades de formación y certificación gracias al acompañamiento del Distrito y el SENA.

En gastronomía, los operadores de playa han vendido más de 25.920 platos, demostrando que Puerto Mocho es un destino donde el turismo y la cocina tradicional local se complementan para ofrecer una experiencia inolvidable.

Alfonso Rosas, casetero de la playa, destaca que esta transformación “ha marcado un antes y un después en el turismo local. Hemos recibido acompañamiento, capacitación y oportunidades reales. Hoy podemos brindar un servicio de calidad y este lugar se ha convertido en un espacio tranquilo, bonito y lleno de vida”.

Puerto Mocho se ha convertido en un destino que atrae más visitantes por la experiencia que ofrece y la gastronomía.

Tren turístico: el recorrido favorito

El tren turístico se ha convertido en una de las grandes experiencias para quienes quieren visitar Puerto Mocho.

Más de 27.568 usuarios han disfrutado el recorrido por el tajamar, observando de cerca el paisaje del río Magdalena y los manglares que rodean la zona, en un trayecto que conecta el barrio Las Flores con Puerto Mocho.

Helena Ensuncho, una visitante de las playas de Puerto Mocho, calificó de maravillosa la experiencia que se ofrece con el tren para llegar a la zona de playas. Resaltó el paisaje que observan en la zona de manglares y la mirada al río Magdalena.

“La brisa y el aroma del río hace que uno respire mucha tranquilidad. Ya he venido varias veces a estas playas porque quedan muy cerca y la comida es muy buena”, manifestó Ensuncho antes de anunciar que es el plan que tienen para disfrutar el fin de año en familia.

El alcalde Alejandro Char ha señalado que “Puerto Mocho es un paraíso recuperado con la gente y para la gente. Hoy es una ventana que acerca a ciudadanos de todos los rincones del mundo a la biodiversidad y la alegría de Barranquilla”.

La invitación está abierta para que ciudadanos y turistas disfruten de la playa urbana más querida de la ciudad y vivan la experiencia única que ofrece Puerto Mocho en esta temporada de fin de año.