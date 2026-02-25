En el marco de la medición del Índice de Competitividad Turística Regional de Colombia 2025, en la categoría de Gestión de Destino, la iniciativa ‘La Guajira es Mágica y Cultural’ fue reconocida como una de las mejores prácticas en competitividad turística del país.

En esta medición, La Guajira ascendió cinco posiciones en el ranking nacional, ubicándose en el puesto 16, siendo esta la primera vez que el departamento alcanza esta posición, un resultado que refleja el fortalecimiento institucional y el trabajo articulado del sector.

El reconocimiento fue otorgado por el Centro de Pensamiento Turístico de Colombia - CPTUR a la Gobernación de La Guajira, a través de la Dirección de Turismo, bajo el liderazgo del director de Turismo, Rafael Zúñiga. El acto de entrega se realizó el 24 de febrero de 2026 en Bogotá, con el respaldo de Cotelco y Unicatam.

Gobernación de La Guajira/Cortesía

Al respecto, Rafael Zúñiga señaló que, “este reconocimiento ratifica que La Guajira avanza hacia un modelo de turismo sostenible, construido desde el territorio y con las comunidades como protagonistas. Estamos fortaleciendo nuestra identidad cultural y generando oportunidades reales para que el turismo sea un motor de desarrollo económico y social para el departamento”.

‘La Guajira es Mágica y Cultural’ es una iniciativa de la Gobernación de La Guajira y aliados estratégicos, que impulsa con especial proyección el turismo comunitario sostenible en el municipio de Manaure, fortaleciendo la identidad wayuu y la economía local, gracias a la articulación con Hocol y CoImpactoB.

Su enfoque busca posicionar al departamento mediante experiencias auténticas de rutas de avistamiento, gastronomía y artesanías como eje principal de esta apuesta turística sostenible.

La iniciativa fue destacada por articular a más de 60 empresarios de los corregimientos de Pájaro y Mayapo, promoviendo la participación activa de las comunidades en la gestión y operación de experiencias turísticas, respetando su cultura, tradiciones y entorno natural.

Finalmente, el reconocimiento fue suscrito por José Andrés Duarte García, presidente ejecutivo de Cotelco, y Diana Margarita Pérez Camacho, rectora de Unicatam.