En el marco de la II convocatoria del Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz –Ocad Paz- fueron aprobados varios proyectos para la región de los Montes de María que integran 15 municipios de los departamentos de Sucre y Bolívar.

Lea también: Entra en venta lote evaluado para parque Disney en el Caribe

En estas poblaciones que además integran los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), el Gobierno Nacional invertirá cerca de 94 mil millones de pesos en iniciativas que fortalecerán el desarrollo productivo, el emprendimiento de mujeres y la transformación digital en instituciones educativas oficiales de la subregión.

Cerca de 50 mil millones de pesos son destinados al proyecto que busca mejorar la productividad, rentabilidad y sostenibilidad ambiental de unidades productivas agroindustriales en los municipios de Colosó, Chalán, Morroa, San Antonio de Palmito, Toluviejo, San Onofre, Ovejas y Los Palmitos, en el departamento de Sucre; mientras que $8.441 millones están enfocados en el fortalecimiento de las capacidades en emprendimiento de mujeres en actividades no agropecuarias en el municipio de San Jacinto (Bolívar), promoviendo autonomía económica y generación de ingresos.

Lea también: Empresa de buses Cootransoriente rechaza asesinato de empleado despachador

Además invertirán $35.107 millones en la implementación de tecnologías digitales para el aprendizaje en instituciones educativas oficiales de los municipios de María La Baja, San Juan Nepomuceno, El Guamo, San Jacinto, Córdoba, Los Palmitos, Ovejas, Morroa y Colosó, tanto en el departamento de Bolívar como el de Sucre.

“Estas aprobaciones ratifican el compromiso del Gobierno Nacional con la transformación territorial y la consolidación de la paz en regiones históricamente afectadas por el conflicto”, sostuvo la Agencia de Renovación del Territorio.

Lea también: Asesinan a tiros a trabajador de empresa de transporte intermunicipal en el centro