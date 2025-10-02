Ante el Órgano Colegiado de Administración y Decisión, OCAD-Paz, la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán Dávila, gestionó recursos para inversión y desarrollo del departamento, lo cual permitió la aprobación por $58.000 millones que se destinarán a la ejecución de cinco proyectos productivos y de infraestructura en los municipios de Becerril, Manaure y La Paz.

En este escenario, el Cesar se consolidó como uno de los departamentos con mayores beneficios, al garantizar iniciativas que fortalecerán la producción piscícola, avícola, de café y aguacate, y que además contemplan la construcción de un nuevo tramo vial en la zona rural de Manaure.

Los recursos se distribuirán así: Becerril $30.000 millones, Manaure $12.000 millones y La Paz $16.000 millones, una inversión que se traducirá en oportunidades reales para las comunidades rurales.

“Fue una jornada extensa, en la que le cumplimos al propósito de consolidar la paz en el Cesar, pero con inversiones reales, inversiones de las que estamos seguros impactarán en la producción de nuestros campesinos, generando una acción reparadora para el territorio”, sostuvo la gobernadora, Elvia Milena Sanjuán Dávila.

Por su parte, el alcalde de Becerril, Fabián Martínez, manifestó: “No se trata solo de cifras, sino de esperanza y transformación para nuestro campo. Estos proyectos productivos son sinónimos de dignidad, de oportunidad y futuro para nuestros campesinos y agricultores. Como alcalde me siento profundamente agradecido con la señora gobernadora por su apoyo decidido, irrestricto, y lleno de felicidad por cada familia y cada beneficiario que verá en estos proyectos el fruto de tantos años de espera”.

Con estas inversiones, miles de familias campesinas del Cesar serán beneficiadas de manera directa e indirecta. Sus productos tendrán mayores garantías de comercialización, sus territorios contarán con infraestructura vial que les permitirá conectarse mejor con los mercados.