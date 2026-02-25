Desde tempranas horas de la mañana, alrededor de 80 personas mantienen el bloqueo de la vía que comunica al corregimiento de Palomino con Riohacha, en el departamento de La Guajira.

Según la información preliminar, la manifestación obedece a que la comunidad de Mingueo exige intervención en la ribera del río Cañas para evitar inundaciones, además de la presencia inmediata de las autoridades locales y departamentales.

El bloqueo persiste de manera indefinida sobre la Troncal del Caribe a la altura del kilómetro 22+200, en la entrada al sector de la terminal portuaria de Puerto Brisa.

Por lo anterior, la empresa Puerto Brisa S.A. mediante un comunicado de prensa indicó que, “como consecuencia de este hecho irregular, y dada la imposibilidad absoluta de continuar con las operaciones, Puerto Brisa se ve en la obligación de declarar la figura de fuerza mayor ante sus clientes, operadores, proveedores y usuarios, informando que esta condición se mantendrá por tiempo indefinido, mientras persista el bloqueo impuesto por terceros”.

De igual manera que, “ante la imposibilidad de acceder al puerto y desarrollar las actividades habituales, la empresa se ve forzada a suspender las operaciones de manera indefinida hasta que se restablezcan las condiciones mínimas de seguridad, movilidad y acceso”.

Deslizamientos en la vía

Las fuertes lluvias a causa del frente frío que golpea el Caribe colombiano, han causado serias afectaciones en la movilidad terrestre que comunica a los departamentos de La Guajira y Magdalena.

El bloqueo más sonado que ya completa más de 25 días es el del río Mendihuaca, en el área rural de Santa Marta, por el colapso del puente. En las últimas horas también las lluvias generaron deslizamientos sobre la carretera en los sectores de Guachaca, Buritaca y el cerro de Los Muchachitos, en los límites entre ambos departamentos.

