Un nuevo hecho violento, bajo la modalidad de sicariato, cobró la vida de un hombre en el departamento de La Guajira.

Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre de Franklin Yesid Hernández Hernández, de 27 años de edad, quien era conocido como el ‘Mono de fico’ y era oriundo de Papayal.

El atentado se registró a las 4:00 de la tarde del pasado domingo 22 de febrero, en la carrera 14ª #13-24, de barrio Agrario, en el municipio de Barrancas.

Según la información preliminar, el mencionado se encontraba departiendo en el patio de una vivienda, al cual llegaron dos individuos que se movilizaban en una motocicleta, quienes ingresaron y le dispararon en repetidas oportunidades, para luego huir con rumbo desconocido.

Por su parte, aunque los presentes intentaron auxiliar al baleado, éste ya no tenía signos vitales y dieron aviso a las autoridades.

Los actos urgentes e inspección judicial fueron realizados por personal del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Sijín de la Policía de La Guajira. De igual manera, los investigadores adelantan las labores para tratar de establecer los móviles del homicidio, los cuales son desconocidos, de acuerdo a lo indicado por la entidad policial.