En una operación simultánea, tropas del Gaula Militar de la Décima Brigada del Ejército Nacional en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, lograron la captura del cabecilla financiero del Frente Javier Cáceres, de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada en La Guajira.

Se trata de alias Ware, presunto integrante del Grupo Armado Organizado (GAO), también conocido como los Pachenca, quien sería el segundo cabecilla y responsable financiero del Frente Javier Cáceres.

La diligencia se registró en dos inmuebles ubicados en el corregimiento de Palomino, área rural del municipio de Dibulla.

Según la entidad militar, el capturado tendría una trayectoria criminal de aproximadamente 20 años, iniciando en el Frente Resistencia Tayrona, de las extintas AUC, continuando en el grupo delincuencial organizado Los Rastrojos y, posteriormente, en estructuras criminales como los Pachenca, donde presuntamente se desempeñó como sicario, extorsionista y reclutador de menores. Tendría injerencia criminal en la Troncal del Caribe y en los municipios de Riohacha y Dibulla.

Alias Ware presenta antecedentes judiciales por los delitos de homicidio, tortura y concierto para delinquir agravado.

En el desarrollo de la operación también se logró la incautación de una pistola, 3 proveedores, 93 cartuchos, así como material de comunicaciones compuesto por un radio, una antena Starlink, 2 teléfonos celulares, 2 tabletas, una cámara y un amplificador de señal, además de material de intendencia.

Ejército Nacional/Cortesía

Gracias a un trabajo conjunto y coordinado, el Ejército Nacional continúa debilitando las estructuras criminales que delinquen en el norte del país, avanzando de manera sostenida hacia la ubicación del cabecilla conocido como alias Naín o el ‘Bendito Menor’ y su pareja sentimental, alias la Bebecita.