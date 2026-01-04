En las últimas horas Migración Colombia anunció a través de su cuenta de X, el restablecimiento del paso del Puesto de Control Migratorio en Paraguachón, en el departamento de La Guajira, por parte de autoridades de la República Bolivariana de Venezuela.

Tras conocerse el ataque por parte del gobierno de los Estado Unidos al país vecino, el paso fue inhabilitado de manera preventiva, pero en la mañana de este 4 de enero, regresó a la normalidad, según lo indicado por la entidad.

En el marco del seguimiento permanente a la situación fronteriza, la directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, participa en el Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado por el Gobierno Nacional en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, por instrucción del presidente de la República, Gustavo Petro, con el propósito de articular acciones frente a una posible situación humanitaria y de seguridad en la frontera con Venezuela.

Este espacio interinstitucional permite coordinar medidas de protección, prevención y asistencia humanitaria dirigidas a ciudadanos colombianos, migrantes venezolanos y personas de otras nacionalidades que ingresan al país, en articulación con las entidades del orden nacional y territorial.

“La participación de Migración Colombia en el Puesto de Mando Unificado reafirma nuestro compromiso con una gestión migratoria ordenada, segura y con enfoque humanitario. El Gobierno Nacional y la entidad permanecen atentos y articulados, aunque a la fecha no se han evidenciado incrementos en los flujos migratorios por esta frontera”, afirmó la directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero.

Migración Colombia continuará realizando monitoreo permanente en los pasos fronterizos y mantendrá la coordinación con las autoridades nacionales, regionales y locales, con el fin de garantizar el orden migratorio, la seguridad y el respeto por los derechos humanos en el territorio nacional.

Frontera en normalidad

Según el reporte de la autoridad migratoria, la operación se desarrolló con normalidad en los siguientes Puestos de Control Migratorio: Simón Bolívar, ubicado en el CENAF La Parada – Villa del Rosario, en el Puente Internacional Simón Bolívar, en Cúcuta, Norte de Santander.

Puente Internacional La Unión, localizado en el municipio de Puerto Santander, Norte de Santander.

Francisco de Paula Santander, situado en el límite entre Cúcuta y Ureña, a la altura de la vía Boconó, barrio Nuevo Escobal.

Puente Internacional La Unidad, ubicado en el Puente Internacional José Antonio Páez, en el municipio de Arauca, departamento de Arauca.