Los gobiernos de Colombia, Brasil, Chile, México, Uruguay y España emitieron este domingo un comunicado conjunto “ante la gravedad de los hechos ocurridos en Venezuela y reafirmando su apego a los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas”.

Lea más: “Colombia no tiene ningún interés en cerrar la frontera”: vicecanciller Mauricio Jaramillo

Esto tras el ataque y la captura del presidente del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de los Estados Unidos, en un operativo desarrollado en la madrugada del pasado sábado en Caracas y sus alrededores.

“Expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo frente a las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela, las cuales contravienen principios fundamentales del derecho internacional, en particular la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas”, afirma el sexteto de países con gobiernos de izquierda.

Reiteran que en su consideración la situación en Venezuela debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano en todas sus expresiones, sin injerencias externas y en apego al derecho internacional.

Ver más: Nueva emergencia económica: Gobierno se reunirá este domingo con autoridades de la frontera con Venezuela

“Reafirmamos que solo un proceso político inclusivo, liderado por las y los venezolanos, puede conducir a una solución democrática, sostenible y respetuosa de la dignidad humana”, exponen.

También ponen de presente el carácter de América Latina y el Caribe “como zona de paz, construida sobre el respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la no intervención, y hacemos un llamado a la unidad regional, más allá de las diferencias políticas, frente a cualquier acción que ponga en riesgo la estabilidad regional”.

Exhortan además al secretario general de las Naciones Unidas y a los estados miembros de los mecanismos multilaterales pertinentes a hacer uso de sus buenos oficios para contribuir a la desescalada de las tensiones y a la preservación de la paz regional.

Lea también: “Estados Unidos trabajará con los líderes actuales de Venezuela si toman las decisiones adecuadas”: Marco Rubio

Y concluyen manifestando su “preocupación ante cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos, lo que resulta incompatible con el derecho internacional y amenaza la estabilidad política, económica y social de la región”.