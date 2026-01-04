La Fuerza Armada Nacional Bolivariana anunció este domingo 4 de enero su reconocimiento a Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela, luego de la captura de Nicolás Maduro en una operación realizada por Estados Unidos en Caracas.

El respaldo fue hecho a través de un comunicado del Ministerio de Defensa, firmado por el general Vladimir Padrino López, en el que la institución militarmanifestó que “rechaza contundentemente el cobarde secuestro de Nicolás Maduro Moros y su esposa, Cilia Flores”.

Asimismo, en el documento también se hace referencia a una decisión de la Corte Suprema, que ordena a Rodríguez asumir la jefatura del Ejecutivo por un período inicial de 90 días, determinación que, según el texto, cuenta con el apoyo de la Fuerza Armada.

Padrino López denunció además que, en el “cobarde secuestro” de Nicolás Maduro, murieron a “sangre fría” varios integrantes de su esquema de seguridad.

Mensaje de Estados Unidos

Mientras tanto, desde Washington, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, se refirió al nuevo escenario político en Venezuela y aseguró que su país está dispuesto a interactuar con las actuales autoridades, siempre y cuando adopten “las decisiones adecuadas”.

Asimismo, advirtió que, de no ser así, “Estados Unidos mantendrá múltiples palancas de presión para garantizar la protección de nuestros intereses“, y señaló que, hablar de elecciones en Venezuela es “prematuro en este momento”.

Finalmente, las declaraciones contrastan con lo dicho horas antes por el presidente Donald Trump, quien afirmó que Delcy Rodríguez había mostrado disposición para cooperar con Washington. Sin embargo, tras el operativo militar, la propia Rodríguez aseguró públicamente que Nicolás Maduro continúa siendo el líder legítimo del país, lo que ha generado confusión e incertidumbre sobre el rumbo político inmediato de Venezuela.