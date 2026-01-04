Nicolás Maduro, quien ha gobernado Venezuela desde 2013, ha sido durante años una de las figuras más cuestionadas del panorama político latinoamericano.

Su permanencia en el poder, las denuncias por violaciones a los derechos humanos y el colapso económico del país han mantenido a su gobierno bajo constante señalamiento internacional.

Instagram nicolasmaduro Los hijos de Nicolás Maduro y Cilia Flores

El pasado sábado 3 de enero fue capturado junto a su esposa Cilia Flores durante una operación militar de Estados Unidos en territorio venezolano.

Redes sociales Cilia Flores y Nicolás Maduro llegando a Nueva York

De acuerdo con declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, Maduro fue detenido junto a su esposa, Cilia Flores, y trasladado fuera del país para enfrentar un proceso judicial. Sin embargo, la incertidumbre se extiende ahora al destino de su círculo familiar, que durante años ha gozado de privilegios y posiciones de poder dentro del Estado venezolano.

Imágenes del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores a su llegada a la sede de la DEA en Manhattan, Nueva York.



"Buenas noches, Feliz Año Nuevo", dice Maduro en inglés. pic.twitter.com/smKVf28UEW — Telemetro Reporta (@TReporta) January 4, 2026

Este es “Nicolasito”, el hijo de Nicolás Maduro

El único hijo biológico de Nicolás Maduro es Nicolás Ernesto Maduro Guerra, conocido popularmente como “Nicolasito”. Es fruto de la relación del mandatario con Adriana Guerra, antes de su matrimonio con Cilia Flores. Economista de formación, Maduro Guerra construyó una carrera política estrechamente ligada al chavismo y al aparato estatal.

Instagram maduroguerra Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro

A lo largo de los años, ha ocupado cargos relevantes dentro de las instituciones venezolanas, entre ellos funciones legislativas y responsabilidades en organismos estratégicos. Su rápido ascenso ha sido señalado por sectores opositores como un ejemplo de favoritismo, una crítica recurrente hacia el entorno del poder en Venezuela.

Las controversias del hijo de Nicolás Maduro

Además, su nombre ha estado envuelto en diversas controversias. En 2023, el Gobierno de Estados Unidos lo incluyó en su lista de sancionados, acusándolo de presunta participación en redes de corrupción, lo que aumentó la presión internacional sobre la familia presidencial.

Tras conocerse la captura de su padre, Maduro Guerra publicó un comunicado en el que rechazó la incursión militar estadounidense. No obstante, hasta ahora no hay información oficial sobre su paradero ni sobre el papel que podría asumir en el nuevo escenario político venezolano.

Los hijos de Cilia Flores

Nicolás Maduro también es padrastro de los tres hijos de su esposa, Cilia Flores: Walter, Yoswal y Yosser Gavidia Flores. De ellos, Walter y Yoswal han sido los más visibles públicamente y han enfrentado múltiples señalamientos relacionados con presuntos actos de corrupción, ostentación de lujos y posibles vínculos con actividades ilegales, acusaciones que el Gobierno venezolano ha negado de forma reiterada.

Redes sociales Walter Gavidia Flores, hijo de Cilia Flores

Yosser Gavidia Flores, en cambio, ha mantenido un perfil mucho más discreto, alejado de la exposición mediática y del debate político.

Redes sociales Yoswal Gavidia Flores, hijo de Cilia Flores

Hasta ahora no se conoce qué pasará con todas las figuras principales del chavismo y sus familias. En redes sociales algunos han optado estar en total silencio y otros solo postean el mismo comunicado hecho por las instituciones.