El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, indicó este domingo, en entrevista con NBC News, que la líder opositora María Corina Machado “es fantástica y es alguien que conozco hace tiempo”.

Asimismo manifestó: “La gran mayoría de la oposición ya no está presente en Venezuela. Tenemos problemas a corto plazo que deben abordarse de inmediato. Esperamos ver más cumplimiento y cooperación”, refiriéndose al nuevo Gobierno venezolano.

Sin embargo, Rubio reiteró que Estados Unidos está luchando contra la “realidad inmediata”, y que su país trabajará con los líderes actuales de Venezuela “si toman las decisiones adecuadas”.

Por otro lado, el presidente Donald Trump consideró el pasado sábado que “sería muy difícil” para la principal líder opositora venezolana presidir la nación suramericana, tras la captura por parte de Washington del presidente Nicolás Maduro, al considerar que “no cuenta con apoyo ni respeto dentro del país”.