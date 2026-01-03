Mediante un comunicado de prensa, la administración del municipio de Maicao reveló que actualmente se mantiene un estado de alerta permanente, como parte de las acciones preventivas adoptadas para garantizar la seguridad y el orden público en la región.

En ese marco, se han llevado a cabo Consejos de Seguridad en los que se ha dispuesto el reforzamiento de los dispositivos de seguridad en las vías que comunican al municipio de Maicao con el corregimiento de Paraguachón, en articulación con la directriz impartida por el señor Presidente de la República de fortalecer el control y la seguridad en la zona fronteriza, ante la situación en Venezuela, por la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

De igual manera, se ha activado un Puesto de Mando Unificado (PMU), espacio en el cual se han definido y coordinado planes de contingencia orientados a garantizar una respuesta oportuna, eficaz y articulada frente a posibles situaciones complejas, entre ellas eventuales nuevas oleadas migratorias.

En desarrollo de estas acciones, se ha realizado una revisión de la capacidad instalada y de los recursos institucionales disponibles, con el propósito de asegurar una adecuada atención, preservar la seguridad ciudadana y salvaguardar los derechos de la población.

La Administración Municipal reitera su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con las autoridades competentes para proteger la tranquilidad, la convivencia y el bienestar de los habitantes de Maicao.