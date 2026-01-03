A través de su cuenta personal de la red social X, el gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, anunció que hay un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente ante la situación crítica en Venezuela.

“En PMU permanente por la situación que pueda presentarse en los diferentes puntos colombianos de la frontera con Venezuela”.

De igual manera el mandatario departamental dio un parte de tranquilidad momentáneo en la frontera colombo-venezolana, en el punto de Paraguachón. “A esta hora no se reportan movimientos extraños del otro lado de la frontera y estamos a la espera de reunión convocada por el Presidente de la República, en la que participaremos gobernadores de frontera, el Procurador General de la Nación y autoridades militares y policiales”.

También indicó que “están abiertos los canales de comunicación con los actores en conflicto a la salvaguarda de la población civil”.

Por otro lado, las reacciones de dirigentes políticos del departamento no se hicieron esperar. El siempre activo en dicha red social, senador de la República, Alfredo Deluque, afirmó que la captura de Maduro “no es una amenaza para la región”, sino que representa “la liberación de un pueblo que lleva más de 20 años bajo el yugo de un gobierno corrupto, autoritario y dictatorial”.

Finalmente, la senadora Martha Peralta trinó, pero en rechazo a la agresión por parte del gobierno de los Estados Unidos a Venezuela. “Como Senadora de Colombia expreso mi rechazo absoluto a cualquier agresión armada contra el pueblo venezolano y contra América Latina. Ninguna diferencia política o ideológica puede justificar la intervención militar extranjera ni el uso de la fuerza en nuestra región”.