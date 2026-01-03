Pese al cierre preventivo de los pasos fronterizos ordenado por el Gobierno Nacional, en el departamento no se registran alteraciones del orden público, ni situaciones que afecten la seguridad, la movilidad o la tranquilidad de las comunidades en zona de frontera, así lo informó La Gobernación de La Guajira a través de un comunicado de prensa.

De acuerdo con el monitoreo permanente que se adelanta desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), hay completa calma en el territorio guajiro. A esta hora no se reporta afluencia masiva de ciudadanos venezolanos, ni hechos que comprometan la convivencia o la estabilidad social en los municipios fronterizos del departamento.

La administración departamental precisó que el cierre de frontera corresponde a una medida preventiva adoptada por el Gobierno Nacional, y no obedece a situaciones de crisis, desbordamiento migratorio o alteraciones del orden público en La Guajira. “El departamento continúa operando con normalidad, bajo esquemas de control y vigilancia articulados con las autoridades nacionales”, dice la misiva.

Estas decisiones se adoptan en el marco de los acontecimientos internacionales conocidos en las últimas horas, luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, informara a través de su red social Truth Social sobre una operación adelantada por ese país en Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro.

Ante este anuncio y sus posibles implicaciones regionales, el Gobierno Nacional activó protocolos de prevención en las zonas de frontera.

En ese contexto, desde el PMU permanente, el secretario de Gobierno, Misael Velásquez, en coordinación con las Fuerzas Militares y de Policía, mantiene activas todas las acciones necesarias para prevenir riesgos, fortalecer la vigilancia y garantizar la protección de la población civil, especialmente en los puntos limítrofes.

La Gobernación de La Guajira reiteró que el territorio se encuentra bajo control institucional, con presencia permanente de las autoridades, seguimiento constante en los pasos fronterizos y vigilancia en las zonas de frontera, sin que se hayan presentado hechos que alteren la normalidad ni el orden público.

Así mismo, se confirmó que los canales de comunicación permanecen abiertos con las autoridades nacionales y los actores correspondientes, priorizando el respeto al Derecho Internacional Humanitario, la prevención y la estabilidad regional.

Refuerzo de seguridad

A través de su cuenta de X, el Ejército Nacional trinó que soldados del Grupo de Caballería Mediano N. °10 mantiene presencia militar permanente en el corregimiento de Paraguachón, en el municipio de Maicao, reforzando el control territorial y la vigilancia en el paso fronterizo entre Colombia y Venezuela.

Indicó que “estas acciones contribuyen a la seguridad, el orden y la tranquilidad de la población, reafirmando el compromiso con la protección del departamento de La Guajira y la defensa de la soberanía nacional”