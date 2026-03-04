Después de un prolongado periodo alejada del mundo del espectáculo, Megan Fox regresó a las redes sociales y se volvió viral.

La actriz, que cuenta con más de 21 millones de seguidores en Instagram, sorprendió con una sesión fotográfica y un mensaje que generó múltiples interpretaciones en las redes.

Tenía casi dos años de inactividad en redes sociales. Junto a las imágenes, Fox escribió una frase que llamó especialmente la atención: “Todo es más bello porque estamos condenados”.

Minutos después, la actriz utilizó las historias de Instagram para enviar un mensaje directo: “Estoy viva. Acabo de sacar nuevas fotos”.

Desde 2024, Fox había optado por mantener un perfil bajo. En mayo de ese año eliminó el contenido de su cuenta tras celebrar su cumpleaños número 38.

Sin embargo, no era la primera vez que tomaba distancia de las plataformas digitales. En febrero de 2023, cuando aún mantenía una relación con Machine Gun Kelly, también desactivó temporalmente su perfil.

Instagram meganfox Desde 2024, Fox había optado por mantener un perfil bajo. En mayo de ese año eliminó el contenido de su cuenta tras celebrar su cumpleaños número 38.

Por el momento, Fox no ha detallado si este regreso estará acompañado de anuncios laborales.