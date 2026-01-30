El actor Bug Hall, quien alcanzó reconocimiento mundial en su infancia gracias a su participación en la película ‘Pequeños traviesos’, tomó una decisión que transformó por completo su rumbo de vida.

Hall con 40 años abandonó el cine, renunció a sus bienes y se alejó del modelo tradicional de “éxito” en la industria. Actualmente vive con su esposa y sus cinco hijos en una zona rural del norte de Arkansas, donde optó por un estilo de vida marcado por la sencillez y el aislamiento.

El artista según ha explicado en entrevistas recientes, su prioridad es vivir sin depender de ingresos estables y sin acumular riqueza.

Para cubrir gastos básicos, realiza trabajos ocasionales, principalmente relacionados con construcción y mantenimiento, evitando compromisos laborales permanentes.

Asimismo, ha indicado que su familia reside en una autocaravana instalada en un terreno de más de 30 hectáreas. Allí no cuentan con servicios públicos convencionales y funcionan con recursos propios, como energía generada de forma alternativa y abastecimiento de agua independiente.

From The Little Rascals to the Catholic Church.

Bug Hall went from Hollywood to holiness. Now he’s sharing what brings Millennials back to the Faith.



🎧 From Boomers Church, now on Pelican+

https://t.co/NbEhvQtPVR#pelicanplus #catholicmedia #bughall pic.twitter.com/h9fthtvqA1 — Pelican+ (@PelicanCatholic) October 23, 2025

Entre sus planes está edificar una casa autosustentable, implementar sistemas ecológicos y desarrollar infraestructura básica sin recurrir a empresas externas.

Además, uno de los pilares de su proyecto familiar es la educación doméstica. Hall y su esposa decidieron no enviar a sus hijos a instituciones tradicionales, optando por un modelo basado en enseñanza en casa y formación religiosa.

El actor considera que este enfoque permite mayor control sobre los valores, el contenido educativo y el desarrollo personal de los menores.