Se acerca la celebración de los premios discográficos Grammy, considerados el máximo reconocimiento dentro de la industria musical.

Estos premios, cuya primera edición fue realizada en 1959, son Organizados por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos con el objetivo de reconocer la excelencia en distintos géneros y categorías, destacando el talento de artistas, compositores y productores de todo el mundo.

El rapero californiano Kendrick Lamar es el artista con más nominaciones a los Grammy, con nueve candidaturas, seguido de Lady Gaga, Cirkut y Jack Antonoff con siete, mientras que la estrella puertorriqueña Bad Bunny logró un nuevo hito en su carrera al optar a seis estatuillas.

EFE/EPA/ERIK S. LESSER Kendrick Lamar (C) en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIX entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles en el Caesars Superdome de Nueva Orleans, Luisiana, EE. UU.

Lamar tendrá una nueva oportunidad de extender su espectacular legado en los premios más prestigiosos de la industria musical gracias a su aclamado último álbum, ‘GNX’.

Lady Gaga, Justin Bieber, Addison Rae, KATSEYE, Leon Thomas, Lola Young, Lukas Nelson, Lauryn Hill, Olivia Dean, Pharrell Williams, Post Malone, Slash, SOMBR, The Marías, entre otros artistas harán presentaciones en esta 68ª edición de los premios.

Agencia EFE

¿Fecha y hora de los premios Grammy 2026?

Los Grammy 2026 se llevarán a cabo el próximo domingo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, Estados Unidos. La alfombra roja comenzará a las 7:00 de la noche hora Colombia y la gala de premiació dará inicio a las 8:00 p. m.

Canal para ver los premios Grammy 2026 en Colombia

En nuestro país el evento podrá seguirse por televisión a través del canal TNT, y en la plataforma de streaming HBO Max.

Las categorías ‘reinas’ de los Grammy

Grabación del año

‘DtMF’ – Bad Bunny.

‘Manchild’ – Sabrina Carpenter.

‘Anxiety’ – Doechii.

‘Wildflower’ – Billie Eilish.

‘Abracadabra’ – Lady Gaga.

‘Luther’ – Kendrick Lamar con SZA.

‘The Subway’ – Chappell Roan.

‘APT.’ – Rosé, Bruno Mars.

Canción del año

‘Abracadabra’ – compositores Lady Gaga, Henry Walter & Andrew Watt (Lady Gaga).

‘Anxiety’ – compositores Jaylah Hickmon (Doechii).

‘APT.’ – compositores Amy Allen, Christopher Brody Brown, Rogét Chahayed, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park, Theron Thomas & Henry Walter (Rosé, Bruno Mars).

‘DtMF’ – compositores Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Benito Antonio Martínez Ocasio, Hugo René Sención Sanabria, Tyler Thomas Spry & Roberto José Rosado Torres (Bad Bunny).

‘Golden (De’KPop Demon Hunters’)’ – compositores EJAE & Mark Sonnenblick (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami).

‘Luther’ – compositores Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Scott Bridgeway, Sam Dew, Ink, Kendrick Lamar, Solána Rowe, Mark Anthony Spears & Kamasi Washington (Kendrick Lamar con SZA).

‘Manchild’ – compositores Amy Allen, Jack Antonoff & Sabrina Carpenter (Sabrina Carpenter).

‘Wildflower’ – compositores Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell (Billie Eilish).

Álbum del año