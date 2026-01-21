‘La casa de los famosos Colombia’ continúa dando de qué hablar en su tercera temporada y se han viralizado en redes sociales algunas palabras que han dicho los participantes que generan controversia.

En uno de los momentos más comentados de la semana, Marilyn Patiño y Yuli Ruiz sostuvieron una conversación que rápidamente se volvió tendencia en plataformas como TikTok, X e Instagram.

Ellas estaban hablando como amigas sobre la autenticidad y la forma de enfrentar los señalamientos, pero lo que no sabían es que iba a convertirse en uno de los clips más compartidos del reality.

Durante la conversación, Yuli destacó la personalidad frontal de la actriz y su forma de asumir los comentarios negativos sin complejos. “¿Sabes qué me gusta mucho de ti? y he escuchado mucho de ti hablar, que usted no es morronga, que usted no le importa que le digan pu.., pe...“.

Ante esto, Marilyn respondió con total naturalidad y sin filtros: “No, a mí me encanta que me digan pu.. y pe.., me fascina”.

En entrevistas anteriores ya había expresado que no permite que los prejuicios o los ataques afecten su autoestima, asegurando que siempre ha sido una mujer segura de sí misma.

“¿Usted cree que a la que está por allá bien chiroza, fea, le van a decir prepago? ¿Usted cree que la que está por allá barriendo le van a decir puta o perra? No. Perra le dicen a la divina. Prepago le dicen a la más ¿Sí me entiende? Eso me halagaría, la verdad. O sea, para mí no sería una ofensa”, dijo.