Medellín se alista para vivir uno de los fines de semana más importantes del año, y es porque Bad Bunny ofrecerá tres conciertos consecutivos en el Estadio Atanasio Girardot como parte de su gira internacional ‘Debí tirar más fotos’.
Las presentaciones están programadas para los días 23, 24 y 25 de enero, fechas que los seguidores esperan con ansias, luego de que el artista puertorriqueño agotara la boletería en tiempo récord.
De acuerdo con las proyecciones de la Secretaría de Turismo y Entretenimiento, la presencia del cantante urbano generará un impacto económico estimado en 36,1 millones de dólares, producto del movimiento turístico que provocan los conciertos.
Hoteles, restaurantes, transporte, comercio y actividades recreativas se verán beneficiados por la llegada de más de 40.000 asistentes diarios, además de miles de visitantes nacionales e internacionales que viajarán exclusivamente para ver al artista.
Las autoridades estiman una ocupación hotelera cercana al 65%, consolidando a Medellín como uno de los principales destinos de espectáculos en Latinoamérica.
Aunque el setlist oficial no ha sido confirmado, en otras ciudades el artista ha interpretado canciones como:
- Tití Me Preguntó
- Moscow Mule
- Ojitos Lindos
- Me Porto Bonito
- Callaíta
- Neverita
- Yonaguni
- Safaera
- La Jumpa
- Un Preview
Además, el show suele contar con una puesta en escena de gran formato, pantallas gigantes, efectos especiales y una narrativa visual que acompaña cada segmento del concierto.
Uno de los grandes atractivos de la gira ha sido la presencia de invitados sorpresa. En países como México, Perú y Chile, Bad Bunny ha compartido escenario con artistas como Feid, J Balvin, Natanael Cano, Julieta Venegas y Jowell & Randy, lo que ha elevado aún más la expectativa del público.
Estas serían las canciones que Bad Bunny cantará en Medellín
Acto 1
- LA MuDANZA
- Callaíta (versión salsa)
- PIToRRO DE COCO
- WELTiTA
- TURiSTA
- BAILE INoLVIDABLE
- NUEVAYoL
Acto 2
- VeLDÁ
- Tití me preguntó
- Neverita
- Si veo a tu mamá
- La romana
- VOY A LLeVARTE PA PR
- Me porto bonito
- No me conoce (cover de Jhayco)
- Bichiyal
- Yo perreo sola
- Efecto
- Safaera
- Diles
- MONACO
- 25/8
- CAFé CON RON
- Ábreme paso (cover de Los Pleneros de la Cresta)
Acto 3
- Ojitos lindos
- La canción (con J Balvin)
- KLOuFRENS
- DÁKITI (con Jhay Cortez)
- El apagón
- DtMF
- E00