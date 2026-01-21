Medellín se alista para vivir uno de los fines de semana más importantes del año, y es porque Bad Bunny ofrecerá tres conciertos consecutivos en el Estadio Atanasio Girardot como parte de su gira internacional ‘Debí tirar más fotos’.

Las presentaciones están programadas para los días 23, 24 y 25 de enero, fechas que los seguidores esperan con ansias, luego de que el artista puertorriqueño agotara la boletería en tiempo récord.

De acuerdo con las proyecciones de la Secretaría de Turismo y Entretenimiento, la presencia del cantante urbano generará un impacto económico estimado en 36,1 millones de dólares, producto del movimiento turístico que provocan los conciertos.

Hoteles, restaurantes, transporte, comercio y actividades recreativas se verán beneficiados por la llegada de más de 40.000 asistentes diarios, además de miles de visitantes nacionales e internacionales que viajarán exclusivamente para ver al artista.

Las autoridades estiman una ocupación hotelera cercana al 65%, consolidando a Medellín como uno de los principales destinos de espectáculos en Latinoamérica.

Aunque el setlist oficial no ha sido confirmado, en otras ciudades el artista ha interpretado canciones como:

Tití Me Preguntó

Moscow Mule

Ojitos Lindos

Me Porto Bonito

Callaíta

Neverita

Yonaguni

Safaera

La Jumpa

Un Preview

Además, el show suele contar con una puesta en escena de gran formato, pantallas gigantes, efectos especiales y una narrativa visual que acompaña cada segmento del concierto.

✅ Confirmado: #BadBunny no ha llegado a Medellín. Quienes llegaron fueron su equipo de trabajo



🇨🇴 Benito llegaría entre en la noche o mañana a Colombia pic.twitter.com/AlbIdPPAIw — diegol (@diegoooool__) January 21, 2026

Uno de los grandes atractivos de la gira ha sido la presencia de invitados sorpresa. En países como México, Perú y Chile, Bad Bunny ha compartido escenario con artistas como Feid, J Balvin, Natanael Cano, Julieta Venegas y Jowell & Randy, lo que ha elevado aún más la expectativa del público.

Estas serían las canciones que Bad Bunny cantará en Medellín

Acto 1

LA MuDANZA

Callaíta (versión salsa)

PIToRRO DE COCO

WELTiTA

TURiSTA

BAILE INoLVIDABLE

NUEVAYoL

Acto 2

VeLDÁ

Tití me preguntó

Neverita

Si veo a tu mamá

La romana

VOY A LLeVARTE PA PR

Me porto bonito

No me conoce (cover de Jhayco)

Bichiyal

Yo perreo sola

Efecto

Safaera

Diles

MONACO

25/8

CAFé CON RON

Ábreme paso (cover de Los Pleneros de la Cresta)

Acto 3