El Desafío Siglo XXI sigue dando de qué hablar y este lunes estuvo marcado por un ambiente de incertidumbre que puso en pausa la competencia y cambió por completo el ánimo dentro de las casas.

La protagonista de la jornada fue Isa, quien tuvo que salir del programa tras sufrir una fuerte caída que obligó a una valoración médica urgente.

Durante varias horas, ni Gamma ni Neos sabían si la participante podría regresar, lo que desató especulaciones sobre un posible remezclaje de equipos y un inesperado regreso de una dupla eliminada.

En Gamma, el ambiente se tornó tenso ante la posibilidad de que Isa no pudiera continuar. Su salida habría significado automáticamente la eliminación de Leo, su compañero, lo que abría la puerta para el retorno de Sofía y Julio, la pareja más recientemente eliminada.

En Neos, aunque Isa no forma parte del equipo, los competidores siguieron atentos la situación, conscientes de que cualquier movimiento podía alterar el equilibrio del juego.

Pero, la espera terminó cuando Andrea Serna se comunicó con los dos equipos para entregar el parte oficial y era que Isa estaba en condiciones generales estables y podía regresar al programa tras la evaluación médica.

Minutos después, la competidora volvió a la casa verde, donde fue recibida por sus compañeros. Isa explicó que deberá cumplir varias recomendaciones médicas para evitar complicaciones, como usar una dona para sentarse, cambiar de posición con frecuencia y evitar impactos fuertes.

Después siguieron con la prueba de sentencia y hambre y se desarró sobre una pista con agua, exigió precisión, coordinación y resistencia. Aunque el arranque fue parejo, Gamma logró imponer su ritmo y terminó quedándose con la victoria.