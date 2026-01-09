Sara Corrales decidió celebrar el cumpleaños de su esposo, Damián Pasquini, de una manera muy especial.

La actriz le dio un viaje al corazón del Eje Cafetero colombiano, uno de los destinos más emblemáticos del país. Compartió con sus seguidores detalles de esta escapada romántica, en la que ambos disfrutaron de todos los paisajes.

A través de sus redes sociales, donde supera los tres millones de seguidores, la protagonista de Vecinos mostró algunos momentos del viaje y la emoción de Damián al conocer de cerca el proceso del café, desde su origen.

Según contó la actriz, el regalo fue pensado especialmente para su esposo, quien es un apasionado del café y soñaba con vivir la experiencia en una región icónica de Colombia. Durante cuatro días, recorrieron fincas cafeteras, aprendieron sobre la tradición cafetera y se dejaron cautivar por los paisajes montañosos del centro del país.

Las imágenes del viaje despertaron una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes no tardaron en enviar mensajes de felicitación y elogios por el detalle romántico.

¿Quién es Damián Pasquini, el esposo de Sara Corrales?

Damián Pasquini es un empresario argentino enfocado en el desarrollo de negocios digitales y proyectos comerciales en América Latina. Aunque mantiene un perfil bajo frente a los medios, su relación con Sara Corrales se consolidó durante su etapa en México, donde ambos iniciaron una historia que con el tiempo los llevó al matrimonio.