Si antes no sonaba, ahora se siente con fuerza. Karina García, exparticipante de la Casa de los Famosos Colombia, ha consolidado un nombre en la farándula del país con su reciente participación en el reality.

Aunque envuelta en múltiples polémicas y con una lluvia de críticas que le llovieron encima, la modelo supo ganarse el corazón de muchos de los televidentes pese a los escándalos que protagonizó siendo parte del programa televisivo.

Uno de los cuestionamientos que más se repite es por su aspecto físico, muchos se refieren en términos despectivos hacia la paisa por las varias cirugías plásticas que tiene y que no ha negado y que, por el contrario, las ha detallado una a una.

RCN Televisión/RCN Televisión

Por ello, mucho se interesan en saber cómo era su aspecto antes de rozar la fama y de sus múltiples intervenciones quirúrgicas. Pues bien uno de sus amigos de toda la vida, Deiby Colorado, compartió en su redes sociales un carrusel de fotografías que muestran a la Karina de hace algunos años, cuando no se le pasaba por su cabeza que algún día sería una celebridad.

Instagram @deiby.colorado

“¡Qué historia más linda y poderosa hemos construido! Guebi, qué bonito es recordar tantos momentos juntos, historias, risas, muchas lágrimas y abrazos eternos. Este año hemos vivido una de las experiencias más intensas, emotivas y retadoras, lo que más amo es vivirla juntos”, escribió en una publicación Deiby en su cuenta de Instagram.

Instagram @deiby.colorado

En las varias instantáneas se ve a Karina cuando era aún adolescente y en otras incluso siendo niña, todas al lado de Colorado. “Aquí seguiré dándola toda por tu sueño, que ahora es compartido, ¡mucha fuerza para ti amiga de siempre!”, agregó.

¿Altafulla y Karina García esperan a su primer bebé?

Las redes sociales se encuentran en pleno debate tras un episodio protagonizado por Karina García durante una transmisión en vivo junto a su hija Isabella en TikTok. La modelo paisa desató una ola de especulaciones sobre un posible embarazo cuando interrumpió la transmisión para ir a vomitar, según relató su primogénita.

El momento que encendió los rumores ocurrió cuando García confesó ante su audiencia: “Me siento maluca, me siento mareada”, después de mencionar que llevaba varios días experimentando malestares. La situación se intensificó por el comentario espontáneo de Isabella Vargas, quien expresó: “Yo no quiero más hermanos, ojo con eso porque yo no quiero. ¿Cómo se va a llamar? Ojo con eso porque las palabras tienen poder”.

Canal RCN

Ante la insistencia de su hija, la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025 intentó calmar la situación atribuyendo sus síntomas al riguroso plan alimenticio y entrenamiento que está siguiendo como preparación para su enfrentamiento con Karely Ruiz. “No mi reina, cálmate. Si el día de mañana Dios me quiere enviar un bebé, ¿lo vas a rechazar?”, respondió García en tono jocoso.

Hasta el momento, ni Karina García ni su pareja, Andrés Altafulla (ganador de La Casa de los Famosos Colombia) han emitido declaraciones oficiales sobre los rumores que circulan en redes sociales. El video del episodio se ha viralizado rápidamente, generando todo tipo de reacciones entre los seguidores de la pareja.