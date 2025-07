Seguramente recuerda a Cony Camelo como Hilda Reyes, en la novela Los Reyes, que con ese papel pudo conquistar a los televidentes.

Pero, hace poco la también cantante bogotana vivió una experiencia completamente distinta al pasar por la cocina de MasterChef Celebrity.

Lo que parecía una oportunidad para mostrarse desde otro ángulo, terminó convirtiéndose en uno de los capítulos más difíciles de su carrera.

Canal RCN Cony Camelo tuvo varios conflictos con Franko Bonilla durante MasterChef

Durante su participación en el reality de cocina, Camelo fue señalada como uno de los personajes más conflictivos del programa. Sin embargo, recientemente ha comenzado a hablar sin filtros sobre lo que realmente vivió detrás de cámaras.

En entrevista con el programa Lo sé todo, la actriz reveló que una de sus decisiones más sanas fue dejar de leer comentarios en redes sociales, ya que muchos de ellos eran agresivos e incluso violentos.

“La gente descarga sus frustraciones en los demás, sobre todo cuando te ven en televisión. Se comen el cuento de lo que ven editado y lo viven como si fuera personal”, contó.

Cony también criticó la forma en que la televisión moldea percepciones. “En Colombia hay muy poca distancia entre la realidad y la ficción. La gente prefiere una mentira bonita que una verdad incómoda”.

En otra conversación con La sala de Laura Acuña, Camelo confesó que entró a MasterChef sin haber visto nunca una temporada previa, y que creyó que era un programa sobre cocina.

“Me equivoqué. No era sobre comida, era sobre conflictos. Es un formato pensado para enfrentar a la gente”.

También reveló que sufrió un gran desgaste emocional y que salió con afectaciones psicológicas, provocadas no solo por la tensión del programa, sino también por cómo fue editada su participación.

“Yo después me encontré con uno de los realizadores, con lo que no podíamos tener relación y el me confesó a mi: ‘claro sí, la vaina era a ti joderte’”, indicó Camelo.

Asimismo, habló del pago en el reality. “Pues a ver, baby, obviamente que pagan bien, lo que importa es que pagan bien. Pues en un reality, ahora, sale caro, a mí me salió carísimo, emocionalmente, psicológicamente, pero también trajo muchos frutos, muchas transformaciones muy interesantes, entonces sí es un gana-gana”.