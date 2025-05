Sofía Vergara es tal vez una de las colombianas, junto con Shakira, que más sobresalen en la escena mundial por sus varios papeles en la televisión y en el cine. Su particular personalidad, propia de la región Caribe de donde es originaria, le ha hecho merecedora del cariño de la gente.

Ha dejado tan alto el nombre de su tierra en alto que en Barranquilla, ciudad que la vio nacer, le preparan una escultura en el Gran Malecón del Río, uno de los sitios más visitados en la capital del Atlántico.

“A orillas del río Magdalena, Barranquilla se llenará de orgullo con un homenaje a una trayectoria que ha llevado el nombre de nuestra ciudad a lo más alto de todo el mundo”, señaló Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, en su perfil de la red social X.

Desde hace varios meses el alcalde había anunciado que en el sitio se iba a instalar la figura, para rendir homenaje a la artista, quien se ha labrado una importante trayectoria tanto en la televisión como en el cine de los Estados Unidos, con producciones en importantes cadenas, productoras de renombre y hasta la plataforma Netflix.

Las obras para adecuar el espacio donde se colocará la estatua van avanzados y el alcalde les ha adelantado a los ciudadanos que el monumento quedará listo pronto.

Su éxito también se puede medir en dinero y es que no es para menos, la barranquillera ha labrado una fortuna no solo con producciones como Modern Family o Griselda, también con colaboraciones con distintas marcas de las que también ha sido su imagen.

La actriz que le dio vida a Gloria Delgado en Modern Family tiene una marca de productos para el cuidado de la piel llamada Toty, además de una marca de lencería EBY y Raze. Todos estos negocios elevan su fortuna a 180 millones de dólares, según el portal Celebrity Neth Worth.

Por eso no se no hace raro que la ‘Toty’ quiera a alguien como compañero sentimental con su misma cantidad de dinero o más, porque si no esto se convierte tarde que temprano es una molestia.

“Quiero a alguien que tenga tanto dinero como yo o más, porque si no, es una pesadilla. Te acaban guardando rencor y quiero a alguien divertido. Necesito diversión en mi vida”, dijo en una entrevista en el programa Today.

Para la actriz la estabilidad económica es clave para mantener una buena relación con la persona que decida estar a su lado. Tal vez ese factor ha sido clave en sus dos matrimonios, primero con Joe González y luego con Joe Manganiello que no acabaron muy bien.

Para ella, cualidades como salud, cariño, altura, atractivo físico y sentido del humor son fundamentales en su próxima pareja de la que no ha dicho si hay o no pretendientes.