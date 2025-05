Diomedes Díaz Maestre, conocido como ‘El Cacique de La Junta’, nació un 26 de mayo de 1957. Se convirtió en una figura icónica del vallenato y una de las voces más influyentes en la historia musical de Colombia.

De seguir con vida en 2025, el legendario cantautor guajiro estaría cumpliendo 68 años, una cifra que revive anécdotas impactantes de su agitada vida personal y artística.

Cortesía A 12 años de su fallecimiento, siguen saliendo a la luz historias que revelan las facetas más humanas y vulnerables del intérprete de ‘La Reina y Bonita’.

Una de ellas fue recientemente recordada por su hijo mayor, Rafael Santos, durante una conversación en el pódcast El mundo de Aco, dirigido por el actor Aco Pérez.

Según el testimonio de Rafael Santos, Diomedes vivió una crisis emocional profunda que lo llevó a destruir físicamente una suma cercana a 100 millones de pesos, billete por billete. Este episodio ocurrió cuando el billete de mayor denominación en Colombia era de diez mil pesos, lo que da una idea del volumen que debió romper.

“Mi papá llegó un poco nostálgico porque se daba cuenta que algunas personas lo querían por plata. Como él era un hombre tan humilde y tan sensible, esas actitudes lo ponían muy triste. Él decía: ‘¿Entonces para qué sirve la plata? Para alejar la gente. Si no fuera por esta plata yo viviría mejor’”, narró su hijo.

Contó que Diomedes, abrumado por la decepción y la sensación de que el dinero atraía relaciones falsas y malintencionadas, pensó que el dinero, lejos de ser una bendición, se había convertido en una fuente de soledad, desconfianza y traición.

“Él sacó esa conclusión y empezó a romper la plata. Decía ‘Por esta maldita plata, la gente me roba, me engaña, me busca para hacerme maldad’. Oiga, 100 millones de pesos, eso era un saco de plata. Cada billete lo destrozó, se demoró como 3 horas”, relató Rafael Santos en el pódcast.

Durante más de tres horas, el cantautor se encerró en su casa y comenzó a romper billetes uno a uno, en un acto simbólico de liberación. Aunque sus familiares intentaron detenerlo y rescatar parte del dinero destruido, fue en vano.

El gesto de romper el dinero no es una anécdota aislada. Tanto Rafael Santos como Elver Díaz, hermano menor del cantante, coinciden en que Diomedes no era apegado a lo material. Regalar dinero a los vecinos era una práctica común para él, especialmente cuando se encontraba de buen humor.

“Él era muy desapegado al dinero, por eso era que Dios lo ayudaba tanto. Cuando llegaba a donde mamá Vila, eso era señal de que estaba de buen humor, ahí llegaban la cantidad de gente, los vecinos llegaban a saludarlo y él aprovechaba para regalarles plata, y llegó a darles hasta un millón de pesos a cada vecino”, recordó Elver.

Sin embargo, su generosidad también tenía límites. En una ocasión, una vecina, una profesora con buena situación económica, intentó devolverle el dinero. Diomedes, ofendido, la apartó inmediatamente de su círculo.

“Un día fue una vecina que era pudiente, una profesora, que no tenía necesidad, le fue a devolver el dinero y a él le dio rabia porque él era indio, le daba ira y decía que si iba a regalar algo no se lo devolvieran y enseguida le dijo: ‘bueno, si no me recibe el millón de pesos, entonces no la quiero ver aquí’. Así era Diomedes Díaz, cuando él iba a dar algo y usted no le recibía, era un enemigo para él”, concluyó.