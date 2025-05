El reguetonero cordobés Jonatan Muller, de 35 años, conocido como ‘El villano’, sorprendió a todos sus seguidores con una impactante noticia que dio por medio de un video en su cuenta de Instagram.

Muller empezó a contar un poco de cómo ha sido su vida personal y de todo lo que está pasando actualmente por una enfermedad de transmisión sexual.

“Tengo VIH y todos mis amigos y familiares se están enterando a través de este video, porque no quería que nadie me pare para hacerlo... Siento que mi propósito es compartirles toda mi verdad, desde lo más oscuro que viví, hasta la luz y conectar con Dios”, dijo.

Instagram elvillanoar El reguetonero cordobés Jonatan Muller, de 35 años.

En el video que se hizo viral rápidamente en las redes sociales, sostuvo: “Me sentía muy bien en mi mejor momento de vida. Y fui al médico por un dolor de panza y porque me veía un poco más flaco. Me sentía un poco cansado. Me mandaron a hacer muchos análisis, entre ellos el de VIH. Todo me salió bien, pero me dieron la noticia. No sé quién me contagió, no sé a quién contagié, porque hace dos años que estoy con la misma persona y gracias a Dios ella se analizó y ella está bien porque siempre nos cuidamos”.

“Sé que tuve un pasado de excesos de alcohol, de drogas, de sexo, de noches en las que terminaba y despertaba al otro día sin acordarme de nada”, señaló.

Instagram elvillanoar El reguetonero cordobés Jonatan Muller conocido como 'El villano'.

Describió que lo único que lo hizo salir de ese mundo fue el amor de Dios. “Si tenés el autoestima rota, te domina el ego, te importa el qué dirán, te comparás, querés pertenecer, te llevan a la autodestrucción total. Fui una persona que se destruyó completamente en lo privado”.

“Fui saliendo de todo, primero del alcohol, luego de la droga. La salud y la conexión con Dios te van a dar una vida sana”, finalizó.