La energía del universo se alinea este 30 de abril para darnos un día lleno de señales, intuiciones y oportunidades.

Una denunciante de Weinstein se derrumba recordando supuesto abuso sexual en nuevo juicio

El denim, la tradicional tela de los pantalones vaqueros, se sofistica con seda y perlas

Gloria Trevi lanza su álbum ‘El Vuelo’, el primero bajo se propio sello como cantante independiente

En plena temporada de Tauro, todo nos invita a buscar estabilidad, disfrutar de los pequeños placeres y tomar decisiones conscientes.

Pexels a energía del universo se alinea este 30 de abril para darnos un día lleno de señales.

La Luna, en el emocional Cáncer, nos recuerda que cuidar nuestros vínculos es tan importante como cumplir metas. Así impactará esta energía a cada signo.

Aries

Los impulsos empiezan a calmarse y la cabeza vuelve a tomar el mando. El número 37 marca el momento de planear con madurez. Tu foco debe estar en lo económico, evita los riesgos innecesarios y empieza a construir a largo plazo.

Tauro

Estás en tu momento. El universo te da permiso para soñar, pero también te reta a moverte. El número 5 habla de libertad, rompe rutinas, reinvéntate. Hay cambios que llegan para darte más estabilidad, no menos.

Géminis

Con Venus en tu signo, es imposible pasar desapercibido. Aprovecha este magnetismo para poner en orden tus relaciones. El número 21 te anima a dialogar desde la verdad. Lo importante: lo que decidas hoy marcará tu camino sentimental.

Cáncer

Tu intuición está al máximo. Hoy puede llegarte una revelación en sueños o a través de una persona muy cercana. El número 12 indica transición, suelta lo que ya no encaja contigo. Tu energía necesita limpieza emocional.

Natalie Goodwin/Pexels Confíe siempre en su intuición.

Leo

Es tiempo de observar antes de actuar. El 44, número de cimientos fuertes, te guía a construir sin prisa. Se acerca una oportunidad laboral importante, pero deberás elegir entre brillar ahora o trabajar por algo más grande.

Virgo

La claridad regresa. Tauro te da el terreno que necesitabas para organizar tus ideas. El número 19 anuncia el cierre de un ciclo. No te castigues por lo que no hiciste: hoy se trata de avanzar, no de perfeccionar.

Libra

Todo te empuja a tomar una decisión emocional. El número 6 resalta tu necesidad de armonía, pero también te recuerda que el equilibrio empieza por ti. No puedes resolver todo por otros. Cuida tus propios límites.

Escorpio

Hoy tienes el poder de recuperar el control, sobre todo en lo financiero. El número 8 activa tu intuición estratégica. Una noticia inesperada te abre la puerta a algo grande. Prepárate para decidir con cabeza y corazón.

Sagitario

Aunque no te gusta lo predecible, hoy sentirás ganas de poner en orden tu vida. El 23 es tu guía hacia nuevos aprendizajes. Estudia, investiga o explora lo que no conoces. Eso sí, cuida tu dinero. La expansión necesita estructura.

Pexels La Luna, en el emocional Cáncer, nos recuerda que cuidar nuestros vínculos es tan importante como cumplir metas.

Capricornio

Tu lógica se alinea con la energía cósmica. El 14 sugiere cambios bien pensados: un nuevo cargo, un traslado, una mudanza. Este miércoles podrías recibir el reconocimiento que esperabas. Sostente con firmeza.

Acuario

Hoy todo gira en torno a las conexiones. El número 3 impulsa tu creatividad y te anima a liderar con autenticidad. Un proyecto colaborativo o una charla espontánea podría darte la inspiración que buscabas. Escucha más de lo que hablas.

Piscis

Un día para sanar. El número 29 resuena con el final de karmas antiguos. Te llega claridad emocional para entender qué relaciones te nutren y cuáles agotan. Dedica tiempo a ti. Hoy no tienes que cargar con nada que no te corresponda.